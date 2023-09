Corinthians anuncia a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo 

Treinador deixa o clube após o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, pela Sul-Americana.

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta quarta-feira, um dia após o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana.

Luxemburgo deixa o Corinthians após 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas e aproveitamento de 48% em quase cinco meses de trabalho. O Timão ocupa a décima posição no Brasileirão.

A despedida do treinador teve vaias mais uma vez na Neo Química Arena, na última terça. O mesmo já havia acontecido em partidas recentes, contra Grêmio e Botafogo.

Na última entrevista que deu, Luxemburgo disse que “dentro da realidade que temos, do que treinamos, o Corinthians foi bem” contra o Fortaleza.

A saída de Luxemburgo vinha sendo especulada nas últimas semanas, principalmente pelo desempenho ruim da equipe no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Timão tinha decidido mantê-lo durante a data Fifa, no começo deste mês, mas agora mudou de ideia.

Agora, a diretoria corre contra o tempo para contratar um novo treinador. Tite é o nome preferido do presidente Duilio Monteiro Alves, mas o técnico já recusou retornar há alguns meses e agora também está na mira do Flamengo. Outro nome cogitado no clube é o de Mano Menezes.

Outros três profissionais também deixam o Corinthians com Luxemburgo: o auxiliar técnico Maurício Copertino, o coordenador de preparação física Antônio Mello e o preparador físico Daniel Félix. Os auxiliares permanentes do Corinthians comandam o treino desta quarta-feira. No sábado há um clássico contra o São Paulo no Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Veja a nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje.”

*Com informações do ge