Corinthians anuncia a contratação de Romero com “ajuda” de Balbuena e sirene no clube 

Paraguaio de 30 anos já treinou com o elenco alvinegro na reapresentação.

O Corinthians anunciou, enfim, a contratação de Romero. O atacante paraguaio de 30 anos já tinha um acerto com a diretoria desde antes do fim da temporada passada, mas acabou sendo oficializado apenas nesta quinta-feira (15.dez), com contrato de duas temporadas.

No anúncio, Balbuena apareceu em um vídeo compartilhado pelas redes sociais do clube falando em Guarani pedindo a volta de seu compatriota paraguaio. A sirene do Parque São Jorge também foi acionada para anunciar a contratação.

“Tá chegando mesmo?”, perguntou o zagueiro, em alusão à frase que viralizou nas redes sociais na época da contratação de Paulinho, em uma tradução adaptada do guarani, idioma paraguaio.

Romero chega sem custos de transferência, depois do fim de seu vínculo com o Cruz Azul, do México. Assim, coube ao Timão acertar o valor das luvas e bancar seu salário. O paraguaio vai ocupar a vaga de Gustavo Mosquito no elenco, já que ele está com uma grave lesão no joelho.

O atacante já foi devidamente integrado ao grupo, tendo se reapresentado na última quarta-feira para uma bateria de avaliações e exames médicos. Ele está à disposição do técnico Fernando Lázaro para a temporada de 2023.

Romero é o primeiro reforço corintiano oficializado para a temporada. Por ora, também, o único com acordo fechado, já que o Timão negocia com Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Guarani, mas quer mudar os moldes do negócio com o Bugre e segue sem acerto.

Até o dia 4 de abril, o Corinthians terá apenas o Campeonato Paulista para disputar e, por isso, a diretoria não tem tanta pressa em fechar a montagem do elenco ainda em 2022.

Essa será a segunda passagem de Romero pelo clube. No total, ele soma 222 jogos, com 38 gols marcados. Conquistou os títulos Brasileiro (2015 e 17) e Paulista (2017 e 18).