Corinthians acerta renovação de contrato com goleiro campeão da Copinha por cinco anos 

Felipe Longo chegou a acordo verbal com o Timão e vai assinar novo vínculo nos próximos dias.

O Corinthians acertou nesta semana a renovação de contrato de Felipe Longo, goleiro titular na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

Em negociação conduzida pelo estafe de Felipe Longo com Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians, foi acordado um novo vínculo com duração de cinco anos. Após o acerto verbal, a expectativa é de que o documento seja assinado na próxima semana.

O atual contrato do goleiro se encerra em setembro. Deste modo, Felipe já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Porém, a intenção do jogador é seguir no Timão e seguir na fila pela sucessão de Cássio.

Felipe Longo completou 19 anos no último dia 5. Assim, ele tem idade para disputar mais uma temporada pela equipe sub-20.

O jovem está desde os oito anos no Timão, tendo iniciado sua trajetória no futsal do clube. Com frequência ele é chamado para treinar com os profissionais.

Antes de Felipe Longo, o Corinthians já tinha renovado o contrato do meio-campista Breno Bidon, eleito o craque da Copinha, e acertado a prorrogação do vínculo de Kayke, autor do gol do título.

*Com informações do ge