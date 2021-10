Coreia do Norte dispara novo míssil antiaéreo em mais um teste

A Coreia do Norte disparou, nessa quinta-feira (30), um míssil antiaéreo desenvolvido recentemente, segundo a agência estatal KCNA, o mais recente de uma série de testes de armas em meio à paralisação das negociações com os Estados Unidos (EUA) pela desnuclearização. Foi o segundo teste armamentista norte-coreano nesta semana, após o lançamento de um míssil hipersônico nunca antes visto na terça-feira (28). O governo do país também disparou mísseis balísticos e um míssil de cruzeiro com potencial nuclear nas últimas semanas.

Os testes chamam a atenção para o fato de como a Coreia do Norte tem desenvolvido armamentos cada vez mais sofisticados, aumentando os riscos para as iniciativas de pressão, para que o país desista de seus programas nucleares e de mísseis em troca de alívio de sanções aplicadas pelos EUA.

A Academia de Ciências da Defesa, que desenvolve armas militares, disse que o teste teve o objetivo de confirmar a funcionalidade prática do lançador do míssil, de seu radar, do veículo de comando em batalha e de sua performance em combate, de acordo com a KCNA.

A agência oficial do governo acrescentou que o míssil tem novas tecnologias, como um controle de lemes e um motor de voo de impulsão dupla.

*Informações/AgênciaBrasil