Copinha: Votuporanguense empata com o Bahia nos acréscimos e garante liderança do Grupo 1 

Resultado deixou Cavinho com a melhor campanha da chave à frente do Bahia; time de Votuporanga deve enfrentar o Guarani na próxima quinta-feira, já pela segunda fase.

Votuporanguense e Bahia empataram por 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (10), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela terceira e última rodada do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Jr. O Bahia abriu o placar com Hiago, aos 22 minutos do segundo tempo. O empate do Votuporanguense saiu aos 48 minutos, em pênalti convertido por Abraão Lincoln.

O empate deixou o Cavinho com o primeiro lugar da chave, com sete pontos, seguido pelo Bahia, com cinco. Atlético-MT, com quatro, e Monte Azul, sem pontuar, fecharam a classificação da chave.

O Votuporanguense deve pegar o Guarani – Campinas/SP, proveniente do Grupo 2, na próxima quinta-feira (13), em partida válida pela segunda fase, já no mata-mata da Copinha.

Fórmula de disputa

A Copinha segue com o mesmo modelo de competição dos últimos anos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos respectivos grupos com as duas melhores equipes avançando à segunda fase. A partir da segunda fase, os jogos serão disputados em mata-mata.

Disputada desde 1969 – com exceção de 2021 em virtude da pandemia –, a Copinha já teve 22 campeões diferentes em 51 edições. O Corinthians, com dez títulos, é o maior campeão. Times tradicionais como Palmeiras e Grêmio nunca foram conseguiram conquistar o torneio.