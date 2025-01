Copinha: veja duelos das semifinais, datas e onde assistir 

Sportv vai transmitir Corinthians x Grêmio na quarta-feira, às 17h; São Paulo e Criciúma jogam nesta terça, às 19h30.

Os duelos das semifinais da Copinha 2025 estão definidos. Corinthians e Grêmio garantiram a classificação neste domingo e se juntaram a São Paulo e Criciúma na próxima fase.

São Paulo e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30, em Araraquara, enquanto o duelo entre Corinthians e Grêmio será na quarta, às 17h, na Arena Barueri (com transmissão do sportv).

O Corinthians passou pelo Vasco em Santo André. Gui Negão marcou logo aos seis minutos do primeiro tempo e definiu a vitória por 1 a 0.

Já o Grêmio conquistou a vaga em um confronto emocionante com o Palmeiras: saiu atrás, virou, levou o empate e fez o gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo para ganhar por 3 a 2, impedindo um Dérbi paulistano inédito na história do torneio.

Dos 128 times que começaram o torneio, agora apenas quatro seguem na briga pelo título. A final está marcada para o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro.

O mata-mata da Copinha é disputado em jogo único desde a segunda fase. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis.

Veja tabela detalhada da semifinal e onde assistir aos jogos:

São Paulo x Criciúma , terça-feira, 19h30 – Cazé TV

Corinthians x Grêmio , quarta-feira, 17h – sportv

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3