Copinha: Tanabi vence Aquidauanense e embola disputa pela classificação no Grupo 2

O Tanabi venceu o Aquiaunadense por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (7), no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os gols da vitória do Tanabi saíram ainda no primeiro tempo: aos 22, Mendes abriu o placar. Cinco minutos mais tarde, Samuel Macau, de pênalti, ampliou e decretou a vitória dos donos da casa.

A vitória deixou o Tanabi com quatro pontos e no aguardo do desfecho da rodada, que tem o confronto entre Guarani (um ponto) e Vila Nova (três pontos) no outro jogo da chave.