Copinha: Tanabi goleia o Atlético Gloriense e assume a liderança do grupo 

O Índio da Noroeste que empatou na estreia, desencantou e venceu por 4 a 0 na segunda rodada.

O Tanabi venceu na tarde ensolarada do último sábado (6.jan), o clube Atlético Gloriense na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com esta vitória, o Índio da Noroeste assumiu a liderança do Grupo 1 com quatro pontos e 66,7% de aproveitamento, já que tinha conquista um ponto no empate com a Ponte Preta na estreia.

Fazendo valer o mando de campo, pela segunda rodada da Copinha, no Estádio Alberto Victolo, o Tanabi Esporte Clube goleou o Atlético Gloriense por 4 a 0. Com dois gols de Deivid – o Tourinho, um de João Lucas e outro de José Maldonado.

Para o autor de dois gols da vitória, Tourinho, fazer a rede balançar no Albertão foi maravilhoso, onde ajudou no placar e por ser em uma competição tão importante como a Copinha: “Fazer os dois gols foi maravilhoso, onde além de ajudar na vitória do Tanabi e ver toda a torcida comemorando foi sensacional e ainda mais na Copinha que é uma vitrine do futebol”, comentou o atacante Deivid Breno, conhecido como Tourinho.

“Fico contente com a vitória que é de extrema importância e que deixa o Tanabi na liderança do grupo. Todos nós buscávamos a vitória e na partida de hoje ela veio. Agora vamos focar para a próxima partida e assim vencer e conquistar a classificação para a segunda fase da Copinha”, emendou Tourinho.

Já para o comandante da equipe, o técnico Davi Zaqueo, com a partida do último sábado, mostrou a qualidade do futebol dos atletas do Verdão, que, mesmo com o calor extremo que vem fazendo na cidade durante os jogos, e com a vitória desta partida, um importante passo foi dado rumo à classificação: “Vitória importante, que momentaneamente nos colocou na liderança de grupo, porém o que nos deixa mais feliz e empolgado foi o futebol apresentado pelos nossos atletas. Apesar do forte calor, nossos atletas se entregaram no seu máximo, sem dúvida nenhuma o fator primordial para esse entrega foi o apoio maciço do nosso torcedor. Demos um passo importante para a classificação, porém ainda falta muito para atingirmos a tão sonhada classificação”, declarou o treinador.

O Tanabi entra em campo nesta terça-feira (9), às 15h15, no Estádio Alberto Victolo pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior contra o Vila Nova. O duelo terá transmissão ao vivo no YouTube pelo canal Futebol Paulista da Federação Paulista de Futebol (FPF).