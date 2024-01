Copinha 2024: Tanabi enfrenta o Athletico Paranaense nesta sexta-feira

Duelo pela segunda fase da competição ocorre às 11h, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

Classificado com 7 pontos, 77,8% de aproveitamento e sofrendo apenas um gol na

primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, o Tanabi Esporte Clube enfrenta pela segunda fase, que é mata-mata, o Athletico Paranaense, nesta sexta-feira (12.jan), a partir das 11h, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP.

Já o seu adversário, o Athletico Paranaense, que classificou em segundo lugar na chave, o Grupo 2, com sede em Catanduva/SP, com 6 pontos, marcou 12 gols na primeira fase.

Para Davi Zaqueo, técnico do Tanabi, a preparação para essa partida é a mesma, mas ele

olha para essa fase como se fosse uma nova competição. “A preparação ela não muda. Porém, a gente sabe que agora é uma nova competição, uma competição de mata-mata, onde você ganhou, avança, perdeu, termina a competição para você. Mas a preparação, ela não muda e nós vamos manter o que vem fazendo desde o início, o que nos trouxe até aqui”, comenta o comandante.

Outro ponto destacado pelo comandante do Índio da Noroeste, é de enfrentar um clube grande do futebol brasileiro, ainda mais com transmissão em rede nacional através do SporTV, onde os outros jogos do clube foram transmitidos apenas pelo YouTube: “É algo diferente, nós sonhamos com esse momento. Pegar um clube com a camisa desse tamanho e passar aí em um canal de TV e a nível nacional. Mas a gente sabia que poderia viver esse momento e agora é desfrutar dele e fazer um bom jogo”, finalizou o treinador.

O classificado de Tanabi x Athletico encara, na etapa seguinte, o vencedor de Catanduva x Ponte Preta, que jogam às 21h30 desta sexta (12). A terceira fase está prevista para domingo (14) e segunda-feira (15).