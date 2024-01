Copinha 2024: Corinthians vence o Cruzeiro e conquista seu 11º título 

Kayke, aos 39 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória corintiana em Itaquera.

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (25.jan), na Neo Química Arena, e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior campeão do torneio, o clube paulista chega a 11 troféus na Copinha e amplia sua hegemonia na competição de base mais tradicional do país — Fluminense e Internacional, os segundos maiores campeões, têm cinco conquistas cada.

Kayke, aos 39 minutos do segundo tempo, marcou o gol que deu ao Timão o título. O atacante dominou no bico esquerdo da grande área, cortou para o meio e chutou no ângulo do goleiro Otávio, não teve chances de defesa.

No último lance de partida, o Cruzeiro ainda teve a oportunidade de empatar em cabeceio de Juan Índio, mas o cruzeirense finalizou para fora.

Em sua 19ª final de Copinha, a equipe corintiana soma um título que não vinha desde 2017, no que foi também a última final corintiana antes da atual edição.

Invicto na campanha vitoriosa, o Corinthians encerra a Copa São Paulo com sete vitórias e dois empates. Pedrinho, com seis gols marcados, terminou como artilheiro do time alvinegro.

Já o Cruzeiro, que chegou à decisão com uma campanha melhor que a do Corinthians (sete vitórias e um empate até a decisão), soma o seu terceiro vice-campeonato. O único título do clube na Copinha foi em 2007.