Copa Rio Grande: Valentim Gentil perde de virada para o Cardoso 

Atuando no Estádio “Raphael Cavalin” o time do técnico Baianinho tomou a virada por 2 a 1. Próximo jogo é neste domingo, às 15h30, no Estádio João Melo Macedo, diante do Macedônia.

O Valentim Gentil entrou em campo pela terceira rodada da Copa Rio Grande de Futebol, no Estádio “Raphael Cavalin”, na tarde de domingo (17), e perdeu para o Cardoso por 2 a 1.

O esquadrão do técnico Baianinho aproveitou o fator casa e saiu na frente no placar, mas não conseguir segurar o resultado.

Em uma campanha complicada, o Valentim Gentil Futebol Clube busca a primeira vitória na competição neste domingo (24), às 15h, no Estádio João Melo Macedo, quando visitará o Macedônia.

3ª Rodada

Além de Valentim Gentil e Cardoso, Américo de Campos e Macedônia também se enfrentaram e empataram em 2 a 2. O Indiaporã venceu Pontes Gestal por 1 a 0. Ouroeste e Mira Estrela igualaram o placar em 2 a 2; já o Riolândia venceu Turmalina por 2 a 1.