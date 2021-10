Copa Paulista: Votuporanguense empata contra o Botafogo-SP e embola Grupo 1  

Pantera Alvinegra segue vice-líder na chave e visitará o lanterna Velo Clube na próxima terça-feira, no Estádio Benitão, em Rio Claro/SP.

Votuporanguense e Botafogo-SP entraram em campo na tarde desta terça-feira (5) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, pela quarta rodada do Grupo 1 da Copa Paulista, em confronto direto liderança, além da oportunidade de o CAV devolver a derrota imposta dentro de casa na última rodada, resultado que custou a invencibilidade da Pantera Alvinegra na competição. Porém, apesar do esforço do alvinegro, principalmente no segundo tempo, o placar terminou zerado.

Com a bola rolando, apesar de um primeiro tempo equilibrado, com chances dos dois lados, o ritmo caiu muito na etapa final, contudo, o time da casa ainda conseguiu criar a melhor chance. Além disso, poucas vezes as equipes levaram, de fato, perigo ao gol adversário.

Depois do intervalo, com sol, calor e muitas alterações, a intensidade caiu, e o Botafogo levou perigo apenas aos 21 minutos, em jogada de Pará que terminou em rebote. Walter, bem posicionado, tinha tudo para marcar, mas foi bloqueado por um defensor, de frente para o gol.

Na reta final, o Pantera ribeirão-pretano partiu para cima da Pantera Alvinegra, mas não conseguiu balançar as redes defendidas pelo goleiro Talles.

Após o apito final do árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo, o Botafogo-SP desperdiçou a chance de classificar-se antecipadamente e permanece na liderança da chave, agora com oito pontos, e o CAV fica com sete pontos, acompanhado a ponta da tabela de perto, porém, agora mais embolada.

O treinador do Votuporanguense analisou o desempenho alvinegro: “Não era o resultado que nós queríamos, nós queríamos sair daqui com a vitória; mas, o mais importante é a luta desses meninos. Somos um time modesto, de orçamento modesto, mas um time que luta bastante, que enfrentamos um time que tem folha mensal de R$ 650 mil que é quase oito ou dez vezes mais que a gente. E, nos dois jogos, tirando o primeiro tempo, os outros três tempos foram iguais, equilibrados. Então parabenizar os atletas pela luta, pela entrega. Mas, semana que vêm temos uma final de campeonato contra o Velo Clube, que será um jogo muito difícil, mas esperamos sair de Rio Claro com um bom resultado”, afirmou Thiago Oliveira.

Na próxima rodada, o Votuporanguense atuará no Estádio Benitão, na próxima terça-feira (12), às 15h, diante do lanterna e praticamente eliminado Velo Clube.