Copa Paulista terá 26 times, ausência de campeões e novidades 

Competição reúne os clubes das quatro principais divisões do estado e concede vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão, terá início no dia 16 de junho.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes das quatro principais divisões de São Paulo (A1, A2, A3 e A4) definiram em Conselho Técnico, na manhã da sexta-feira (19.abr), na sede da entidade, os participantes e o regulamento da Copa Paulista 2024.

26 clubes vão disputar o torneio, que tem início previsto para o dia 16 de junho e final programada para 13 de outubro. Os finalistas disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, sendo do campeão a escolha em uma das competições e, ao vice, a vaga no torneio remanescente.

As ausências entre os participantes ficaram por conta da Portuguesa Santista e do São José, atual campeã e vice, respectivamente. Campeão da Série A2, o Velo Clube também ficou de fora, assim como o Noroeste, segundo no estadual. O Marília, vice em 2022, também optou por não disputar a competição.

As novidades são os times da Série A4 (quarta divisão), que foi disputada pela primeira vez nesta temporada, e terá sete representantes: Vocem, XV de Jaú, Barretos, Francana, São-Carlense, Rio Branco e Taquaritinga.

Dos clubes da Série A1, apenas Mirassol, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino e Portuguesa vão tentar o título. Comercial e Monte Azul, time que tem o pai de Neymar e Emerson Sheik como donos da SAF, rebaixados na Série A2, e o São Caetano, que caiu na A3, também confirmaram participação. Ainda na terceira divisão, o União Suzano vai debutar na Copa Paulista.

Entre baixas e novatos, o campeonato também proporcionará clássicos regionais, como o tradicional Come-Fogo (Botafogo-SP e Comercial), que foi disputado pela última vez em 2022.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, equipes serão divididas em cinco grupos regionalizados, sendo quatro cinco e um com seis equipes, onde se enfrentarão em turno e returno. As três melhores de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente. A partir das quartas, as partidas terão auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR). Todas as partidas terão transmissão nos canais Futebol Paulista e Paulistão no YouTube. A TV Cultura também transmitirá o torneio.

A tabela da primeira fase ainda será divulgada pela Federação Paulista.

Confira os grupos:

Grupo 1

Grêmio Prudente

Mirassol

Vocem

Votuporanguense

XV de Jaú

Grupo 2

Barretos

Botafogo

Comercial

Francana

Monte Azul

Grupo 3

Rio Claro

São-Carlense

Taquaritinga

União São João

XV de Piracicaba

Grupo 4

Capivariano

Primavera

Red Bull Bragantino

Rio Branco

São Bento

Grupo 5