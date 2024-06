Copa Paulista: João Paulo projeta jogo difícil na estreia e garante foco total  

O goleiro campeão do Paulistão A3 com o CAV aproveitou para reforçar o convite à torcida alvinegra para este sábado, às 18h: “Que o nosso torcedor possa comparecer na Arena e nos apoiar, porque eles foram fundamentais na primeira jornada que foi o Paulistão.”

Por Jorge Honorio João Paulo, ou ‘São João Paulo’, goleiro campeão do Paulistão A3 de 2024 com o Clube Atlético Votuporanguense segue firme na fase final de preparação e de olho na estreia da Copa Paulista, agendada para este sábado (15.jun), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o XV de Jaú. Ao Diário, o arqueiro alvinegro analisou o grupo que sofreu alterações de algumas peças após a conquista do estadual: “Vejo esse grupo da Copa Paulista como um grupo de muita qualidade, um grupo onde os jogadores foram escolhidos a dedo pela diretoria, pela comissão técnica, com jogadores jovens, com jogadores também mais experientes, onde essa mescla deu muito certo no estadual e tende a continuar dando certo para esse segundo semestre. Acredito que com o passar dos treinamentos, com o ritmo de jogo adquirido novamente, a gente vai se conhecendo cada vez mais e com certeza a gente vai buscar com muito trabalho o grande objetivo que é essa Copa Paulista”, pontuou.

João Paulo também comentou a pré-temporada realizada pelo Votuporanguense, que contou com dois jogos-treinos: venceu o Taquaritinga por 4 a 0 e o Fernandópolis por 4 a 1 – os dois compromissos foram cumpridos na Arena Plínio Marin: “A pré-temporada foi muito positiva, onde a gente volta da folga, e então começa a readquirir novamente a parte física, além de principalmente a parte tática e técnica. O Rogério [técnico Rogério Corrêa] apresenta aos novos que chegaram à ideia de trabalho, de como ele gosta que jogue a equipe dele. E a gente, que permaneceu, continua ali em processo de evolução, para que possa, como grupo, da melhor maneira possível, entender o mais rápido a maneira de trabalho dele e de toda a comissão, para que a gente possa colocar em prática e conseguir os resultados esperados dentro da competição.”

Com a proximidade da estreia, o goleiro foi questionado sobre a expectativa para a Copa Paulista: “É muito positiva. O CAV é um clube muito organizado, um clube que faz o planejamento com antecedência, então a gente consegue ter metas a curto e longo prazo. A gente sempre procura pensar passo a passo, jogo a jogo, então focamos muito na nossa pré-temporada que agora vai se encerrando. E assim vai começar a competição, a gente vai focar agora 100% nesse primeiro jogo, nessa estreia que a gente sabe que é contra um adversário muito difícil, um adversário muito qualificado.”

“A gente já está colocando em prática as ideias de jogo, para que possamos fazer uma grande estreia e consequentemente com o passar dos jogos uma grande competição em busca do nosso objetivo”, emendou.

Responsável por intervenções decisivas na campanha do título do Paulistão A3, João Paulo se tornou uma das principais referências para o torcedor do Votuporanguense, e o arqueiro conta com essa boa relação para a Copa Paulista: “Fica meu convite para o torcedor, para que possa comparecer na nossa Arena, que possa vir um bom público para nos apoiar, né, os 90 minutos, e que a gente possa buscar essa vitória que será de extrema importância. Que o nosso torcedor possa vir e seguir nos apoiando, porque eles foram fundamentais na primeira jornada que foi o Paulistão.”

“Eles fazem total diferença para nós, e fica aqui o convite, venha para a Arena, nos apoiar, lutar, fazer aquela festa linda que só eles sabem fazer”, concluiu o goleiro do CAV.

O Votuporanguense está no Grupo 1 da Copa Paulista ao lado do XV de Jaú, Grêmio Prudente, Mirassol e Vocem.

Ingressos Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

Sócio-torcedor: CAV lança o plano Sócio Pantera

O CAV iniciou também nesta semana as vendas do programa de sócio-torcedor: “Sócio Pantera”. Desta forma, os torcedores alvinegros terão a oportunidade de estar ainda mais próximos do clube e desfrutar de uma série de benefícios exclusivos.

Conheça os planos do programa que foram divididos em três pacotes:

Sócio Pantera Ouro: acesso a todos os jogos da Copa Paulista e Paulistão A2; ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta); uma camiseta sócio-torcedor; personalização grátis na camisa; estacionamento; descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; sorteios e ativações do clube; e exclusividade na compra de até 3 ingressos nas fases finais. O investimento é de R$ 99,90 por mês – durante 12 meses.

Sócio Pantera Prata: acesso a todos os jogos; ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta); descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; entrada exclusiva na Arena; sorteios e ativações do clube; e exclusividade na compra de até 2 ingressos nas fases finais. O investimento é de R$ 59,90 por mês – durante 12 meses.

Sócio Pantera Bronze: acesso a todos os jogos; ingressos no Setor 2 (Geral); descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; entrada exclusiva na Arena; sorteios e Ativações do clube; e exclusividade na compra de até 1 ingresso nas fases finais. O investimento é de R$ 39,90 por mês – durante 12 meses.

Ainda segundo o clube, além das vantagens exclusivas para todos os planos, os torcedores terão os ingressos em um único cartão, evitando filas nas bilheterias nos jogos na Toca do Pantera. Os valores poderão ser parcelados em até 12x.