Copa Paulista: FPF divulga tabela; CAV estreia contra o XV de Jaú 

Votuporanguense abre a competição na Arena Plínio Marin, no domingo, 16 de junho, possivelmente às 16h.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (2.mai) a tabela simplificada da edição de 2024 da Copa Paulista. A competição, que terá 26 clubes, oito a mais que em 2023, começa em 16 de junho e tem final prevista para 13 de outubro. O campeão do Paulistão A3 Sicredi de 2024 e da Copa Paulista em 2018, Clube Atlético Votuporanguense estreia na Arena Plínio Marin, no domingo, 16 de junho, possivelmente às 16h, contra o XV de Jaú.

A tabela ainda é básica, sem os desmembramentos das rodadas e horários das partidas.

Confira os duelos de abertura da competição:

16 de junho, domingo

Votuporanguense x XV de Jaú

Vocem x Grêmio Prudente

Monte Azul x Francana

Barretos x Comercial

Rio Claro x Grêmio São-Carlense

Taquaritinga x União São João

São Bento x Capivariano

Rio Branco x Primavera

Juventus-SP x Portuguesa

São Bernardo x São Caetano

Oeste x União Suzano

As oitavas de final estão previstas para 25 de agosto 1º de setembro. As quartas serão nos dias 8 e 15 de setembro. Já as semis acontecem nos dias 22 e 29 do mesmo mês e as finais para 5 e 13 de outubro.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, os 26 clubes estão divididos em cinco grupos regionalizados, sendo quatro com cinco times e um com seis equipes, onde se enfrentarão em turno e returno. Os três primeiros de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas, semifinal e final acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente. A partir das quartas, as partidas terão auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR).

As chaves são regionalizadas. Confira:

Grupo 1: Votuporanguense, XV de Jaú, Mirassol, Grêmio Prudente e Vocem.

Grupo 2: Francana, Monte Azul, Barretos, Botafogo-SP e Comercial.

Grupo 3: Taquaritinga, XV de Piracicaba, Grêmio São-Carlense, Rio Claro e União São João.

Grupo 4: Capivariano, São Bento, Primavera, RB Bragantino e Rio Branco.

Grupo 5: Portuguesa, Juventus-SP, São Bernardo, São Caetano, Oeste e União Suzano.

O campeonato terá 18 datas e, tradicionalmente, o campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.

Cada clube pode inscrever 26 atletas na lista A, sem restrições para a lista B, formada por jogadores da base.