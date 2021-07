Copa Paulista: com 17 clubes, clássico do interior e apenas um grande torneio começa dia 14 de setembro 

Equipes estão divididas em quatro chaves regionalizadas, sendo uma com cinco times; Votuporanguense está no grupo 1, com Botafogo-SP, Velo Clube e Comercial.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta segunda-feira (5), junto às diretorias de clubes do estado de São Paulo, as diretrizes e datas da Copa Paulista, que contará com 17 equipes. O início da competição, que terá a volta do clássico Come-Fogo e apenas o Santos como representante dos quatro grandes, está programado para 14 de setembro.

Ao todo, serão quatro grupos regionalizados e quatro equipes em cada, com exceção da chave da região metropolitana de São Paulo, que contará com cinco times. Por causa do formato da divisão dos grupos, Botafogo-SP e Comercial caíram na mesma chave, e voltarão a realizar um dos clássicos mais tradicionais do interior, de forma oficial, após sete anos.

A Pantera Alvinegra prepara o elenco pensando na continuidade do trabalho desenvolvido na temporada e já visualiza a Série A3 de 2022, como aponta o diretor executivo do CAV, Diego Cope: “É um grupo com times tradicionais, então não vai ser fácil e a gente já previa isso. Mas, ao mesmo tempo a gente está muito contente e satisfeito com o trabalho que vamos estar fazendo, um trabalho de continuidade. Esse trabalho da Copa Paulista já é pensando na Série A3 do ano que vem também. Vamos ter duas fases regionalizadas, mais ou menos, com dois jogos em Ribeirão Preto e um em Rio Claro, nossa equipe é um pouco distante das demais, mas com certeza será um campeonato muito disputado”.

O presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, também comentou o anúncio da Copa Paulista: “Tivemos algumas mudanças bem pequenas se comparado ao que tivemos na Série A3, entre elas uma sugerida pela própria Votuporanguense, para que a gente pudesse levar para o banco de reservas ao invés de 7, 10 atletas para que assim o nosso treinador Rogério Corrêa possa ter a possibilidade de colocar e integrar os garotos que o CAV. Do mais, a gente está esperançoso de fazer um bom campeonato. A apresentação do elenco que seria dia 12, ocorrerá dia 19 ou 26 de julho, já o início da competição que seria dia 5 de setembro foi marcada para o dia 14. Vamos preparar tudo, fechar o elenco e fazer uma boa pré-temporada, esperando que a gente faça um bom campeonato e quem sabe lá na frente fazer a final no dia 16 de novembro”.

Como um dos grupos conta com um time a mais, a classificação geral será determinada por critério de aproveitamento dos pontos. Na segunda fase, ficam frente a frente líder e oitavo, vice-líder e sétimo, terceiro e sexto, além de quarto e quinto.

A Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do nacional da temporada seguinte. O vice fica com a outra opção.

CONFIRA COMO FICARAM OS GRUPOS

Grupo 1:

• Botafogo-SP

• Velo Clube

• Comercial

• Votuporanguense

Grupo 2:

• São Bento

• Rio Claro

• XV de Piracicaba

• Noroeste

Grupo 3:

• Santos

• São Bernardo FC

• EC São Bernardo

• Primavera

Grupo 4:

• São Caetano

• Atibaia

• Taubaté

• Juventus

• Portuguesa