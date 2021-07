Copa Paulista: CAV se planeja focado nos jovens e olhando para a A3 de 2022 

Treinador da Pantera Alvinegra, Rogério Corrêa fala sobre o planejamento para a Copa Paulista.

Após quase conseguir o acesso na Série A3, o Votuporanguense quer manter o DNA que deu certo no estadual para a disputa da Copa Paulista. A ideia do clube é seguir dando chance aos jovens jogadores, já pensando na luta pelo acesso em 2022.

Em entrevista ao Escanteio SP, Rogério Corrêa, treinador do CAV, explicou que o clube quer usar a Copa Paulista para lançar mais jogadores jovens e dar mais chances aos que ficaram. Após a Série A3, a Pantera Alvinegra perdeu jogadores importantes, como o zagueiro Eduardo Melo (Inter de Limeira) e os atacantes Murilo Oliveira (Mirassol), além de Gabriel Barcos (Independente Futebol São Joseense).

“No final do campeonato, alguns jogadores acabaram saindo. E aí, já pensando no planejamento de um ano, o clube vai disputar a Copa Paulista, dando continuidade aos jogadores da base que acabaram ficando. Estamos em busca também de outros agregados do clube para fazer parte desse processo da base. O clube é uma construção diária, e a gente precisa lançar jogadores jovens, até pensando na Série A3 do ano que vem”, disse o treinador.

Alto nível de competitividade

O Votuporanguense está na chave de Comercial, Velo Clube e Botafogo-SP. Os dois últimos jogaram Série A2 e Série A1, respectivamente. Deste modo, Rogério Corrêa acredita em um grupo com um nível alto de competitividade.

“Vamos enfrentar times da A2 e da A1 do Paulista. O Botafogo-SP, que está na nossa chave, deve usar uma parte da base, mas a maioria será do elenco principal. A atração da Copa Paulista é uma vaga na Copa do Brasil. O único que tem direito é o Santos, que está nela. Os clubes vão vir por isso e vão montar elencos fortes e competitivos, e nós vamos manter o nosso planejamento, que é trabalhar com a base e fazer esses jogadores jogarem”, analisou.

Poucas contratações

Dos jogadores que participaram da Série A3, o Votuporanguense já anunciou as renovações do goleiro Talles, do zagueiro Paulo Henrique, dos laterais Léo Cunha e Félix Jorge e do meia Ricardinho. Destaque do time e eleito pelo Escanteio SP a revelação da Série A3, o volante Vinícius Diniz é um dos jovens que permaneceram para a Copa Paulista.

“Vamos trazer um ou outro experiente para ajudar no grupo. Alguns continuaram, mas vamos tentar trazer outros. A ideia é trazer no máximo cinco jogadores. Diego Cope (Executivo de Futebol), eu, o Caskinha (presidente) e a comissão técnica recebemos vídeos de jogadores direto. Procuramos saber dos atletas. Eu indiquei alguns nomes, pensando não só na Copa Paulista, mas também na Série A3 do ano seguinte”, disse Rogério Corrêa.

“A Copa Paulista é importante, mas o nosso foco é a Série A3 do ano que vem. Iniciar esse processo agora pode nos ajudar lá na frente. Neste momento, temos o mínimo necessário. Penso em trabalhar entre 22 e 24 atletas, porque depois, ao término da Série D, vão aparecer alguns nomes interessantes que podem ser contratados a longo prazo, pensando na Série A3. Não podemos ir com muita sede ao pote, porque 70 ou 80% do grupo permaneceu. Já temos um esqueleto montado”, finalizou.

A Copa Paulista tem seu início marcado para o dia 14 de setembro, quando o CAV estreia diante do Comercial.

*Com informações do escanteiosp