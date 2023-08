Copa Feminina: Brasil volta a ser eliminado na fase de grupos após 28 anos 

Seleção tem dificuldades diante do ferrolho jamaicano e fica em 3º lugar no grupo F. Jogo foi o último de Marta em Copas.

Acabou a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. Com dificuldades na construção de jogadas, a Seleção fez seu pior jogo no torneio nesta quarta-feira (2.ago) e se despediu ainda na fase de grupos, com um empate sem gols com a Jamaica, em Melbourne, na Austrália.

O Brasil precisava da vitória para se classificar sem depender do resultado do jogo entre França e a já eliminada Panamá. Depois de um primeiro tempo esforçado, mas de muitos erros de uma insistência em cruzamentos, a Seleção voltou do intervalo pior, penou diante do ferrolho jamaicano e não ofereceu perigo à goleira adversária. A vitória francesa, após o apito final em Melbourne, confirmou a eliminação brasileira.

Adeus

Marta foi relacionada pela técnica Pia Sundhage como titular e capitã da Seleção. Ficou em campo até os 35 minutos do segundo tempo e não conseguiu balançar a rede. Depois da eliminação, a camisa 10 afirmou que essa foi a última Copa do Mundo Feminina na carreira.

Olho na tabela

Com 4 pontos, o Brasil ficou em terceiro lugar no grupo F. Invictas na primeira fase, a França e a Jamaica conquistaram as vagas nas oitavas de final, com 7 e 5 pontos, respectivamente.

Brasil volta a ser eliminado na fase de grupos após 28 anos

O Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina depois de 28 anos. Pela primeira vez desde 1995, a equipe caiu ainda na etapa inicial da disputa. É a terceira vez que a seleção brasileira, que disputou as nove edições de Copa, deixa a competição ainda na primeira fase. O time acabou eliminado também nas edições de 1991 e 1995.

Na primeira edição do Mundial, na China, quando apenas 12 seleções participavam, o Brasil ficou em terceiro lugar do Grupo B e não avançou.

Em 1995, o Brasil caiu novamente em um grupo com Suécia e Japão e foi o lanterna com apenas uma vitória, justamente sobre a anfitriã sueca. O placar também foi de 1 a 0, e o gol foi de Roseli.

Na última edição, na França, com 24 seleções, o Brasil terminou a fase de grupos na terceira colocação no grupo com Itália, Austrália e Jamaica, mas avançou às oitavas como melhor terceiro colocado.