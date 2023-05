Copa do Mundo: seleções serão agrupadas por região em 2026, diz Infantino 

Presidente da FIFA afirma que a decisão foi tomada devido as diferenças geográficas entre Canadá, México e Estados Unidos, sedes do Mundial daqui a três anos.

As seleções da Copa do Mundo de 2026, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México, serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio, revelou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em um evento em Los Angeles, no qual foi divulgada a logo oficial do Mundial, o dirigente disse que a medida se deve à magnitude da próxima edição da competição.

“É um continente: três países e não três países pequenos, três países grandes. As distâncias, os horários, as diferenças climáticas também: altitude no México, nível do mar em outras partes”, disse Infantino em entrevista para a AFP.

A medida é uma tentativa da FIFA para criar um ambiente agradável para os torcedores que irão viajar para acompanhar suas respectivas seleções. Para Infantino, é preciso organizar os jogos na fase de grupos para garantir também que os jogadores tenham as melhores condições possíveis.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções e três países-sede. O torneio começará no dia 11 de junho e a grande final está marcada para 19 de julho.

*Com informações do ge