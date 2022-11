COPA DO MUNDO: menina de 9 anos doa figurinha rara de Neymar ao HCM de Rio Preto

A figurinha Legend Gold do Neymar tornou-se um dos cards mais cobiçados pelos colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2022. Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto atende 80% do SUS.

A figurinha Legend Gold do Neymar tornou-se um dos cards mais raros e cobiçados pelos colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2022. A busca pelo “Santo Graal” das figurinhas, uma das mais difíceis de ser encontrada, causou corrida em todos os pontos de vendas do país. Até técnicas foram desenvolvidas pelos colecionadores para aprimorar a caçada, como a pesagem dos envelopes com uma balança de precisão. E quem encontra a figurinha, comemora tanto que até parece à conquista do Hexa.

E uma destas “sortudas” foi a Vitória Kama Martinez, de 9 anos. Ela encontrou a Legend Gold do Neymar e vibrou tanto que chegou a sofrer uma pequena torção no pé. Mas, além da alegria, ela foi tomada também pelo um sentimento de altruísmo e decidiu doar a figurinha ao Setor de Oncologia do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto (SP). A pedido dela e da família, a figurinha será monetizada e o valor arrecadado na venda destinado ao Setor de Oncologia Pediátrica do HCM.

O Hospital da Criança e Maternidade faz parte da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), segundo maior complexo hospitalar do Estado de São Paulo. O HCM é referência em parto humanizado, gestação de alto risco, oncologia e neurocirurgia pediátrica para mais de dois milhões de habitantes de 104 municípios do Noroeste paulista. A instituição também é reconhecida nacionalmente e referência em transplante de medula óssea e cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica através de seu Centro do Coração da Criança (CardioPedBrasil).

Na tarde desta quarta-feira (16.nov), Vitória, acompanhada dos pais, viajou de sua cidade, Magda (SP) a Rio Preto para entregar a figurinha e conhecer o Hospital da Criança e Maternidade. A família visitou o Setor de Transplante de Medula Óssea e a oncologia pediátrica. Ao término da visita, Vitória entregou a rara figurinha ao Dr. Antonio Soares Souza, diretor administrativo do HCM.

“É um ato que emociona e nos sensibiliza. Uma atitude tão bonita e nobre que partiu de uma criança. Sabemos o quanto esta figurinha é representativa e importante. E hoje, a Vitória nos presenteia com este card. Ela simplesmente poderia ficar com o card, mas optou em doá-la ao HCM. Ou seja, ela pensou no próximo. Foi um ato de bondade e de exemplo para toda nossa sociedade. Esta é uma doação que não agregará somente no valor financeiro, mas também no valor do ato”, afirma o diretor administrativo.

Vitória conta que o objetivo era apenas completar o álbum e não tinha expectativa de conseguir a Legend Gold do Neymar. “Eu sabia o quanto essa figurinha era rara, não conhecia ninguém que tinha tirado. Daí eu abri um envelope e vi aquele canto dourado, foi um momento de muita alegria. Eu fiquei muito empolgada e não conseguia para de pular. Quando mostrei para o meu tio, ele sugeriu para doar a figurinha para um hospital. Eu achei a ideia muito legal. Concordei com ele e escolhemos o setor de oncologia pediátrica do HCM”, diz.

“E já adianto, se eu tiver muita sorte e conseguir tirar novamente outra Legend Gold do Neymar, faço outra doação ao HCM” complementa a garota.

Vanessa Ferreira Kama Martinez, mãe da Vitória, fala da emoção ao ver a decisão da filha. “Não tenho palavras, é uma felicidade indescritível, toca o coração. Lembro o dia que ela tirou a figurinha o quanto a Vitória ficou feliz. E quando meu irmão sugeriu para ela fazer a doação, ela não pensou duas vezes. Foi uma doação de coração. E gratificante ver a forma que ela pensa, a sensibilidade dela. A todo tempo ela dizia: – Mamãe imagina quantas pessoas nós vamos poder ajudar!”, afirma.

A mãe também conta que a escolha do HCM não foi aleatória. “Nós tivemos um caso na família e a Vitória sabe da batalha que é o tratamento do câncer. E, recentemente uma amiga próxima fez o tratamento ontológico no Hospital de Base (HB). Quando comentamos que iríamos doar o card, essa amiga da família fez a sugestão. Sabemos da importância do Complexo Funfarme para nossa região. Mas optamos pela a unidade pediátrica, pois, nada mais justo uma doação de uma criança para beneficiar outras crianças”, afirma Vanessa.

Antes de deixar HCM, foi perguntando a Vitória qual era o jogador favorito dela e a resposta veio rápido. “Da Seleção Brasileira é o Neymar, mas o melhor do mundo é o meu pai”, afirmou a pequena torcedora. Vitória é filha de Luís Fernando Lojudice Martinez, ex-jogador e ídolo dos torcedores do Palmeiras e Cruzeiro.

O gerente administrativo de Alianças Estratégicas do Complexo Funfarme, Rafael Albiero, explica que a instituição irá estudar a melhor forma de monetizar a figurinha. “É uma alegria para nós receber esta doação tão simbólica. Vamos agora nos reunir com a diretoria do HCM e analisar todas as possibilidades e formas para monetizar a figurinha. E todo o valor arrecadado será repassado para investimentos no setor da oncologia pediátrica, atendendo ao pedido da Vitória”, explica Rafael Albiero.

Oncologia do HCM

A Oncologia Pediátrica do HCM realiza exames, procedimentos e tratamentos de todos os tipos de câncer infantil, sejam eles de caráter hematológico (leucemias) ou de tumores sólidos. A unidade tem à sua disposição uma equipe formada com psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, odontologistas, farmacêuticos clínicos, médicos clínicos e cirurgiões especializados no trato pediátrico do tratamento da leucemia e, ainda, cirurgia para retirada de tumores, dando acompanhamento aos pacientes nas fases pré e pós-cirurgia.

Em 2022, o HCM realizou 1200 atendimentos ontológicos. A Instituição oferece um completo serviço de quimioterapia e a classe hospitalar, existente apenas no HCM e que tem por objetivo continuar a educação da criança durante sua internação a fim de que esta não perca o ano letivo durante o tratamento.

Um dos maiores e mais importantes do Brasil, o complexo hospitalar da Funfarme, localizado em São José do Rio Preto/SP, reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o ICA – Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 2 milhões de habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), seus hospitais e demais unidades (hemocentro e unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro) atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.

Isto faz com que a Funfarme apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 794 mil atendimentos por ano feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da Saúde. No total, a Funfarme possui 7.500 funcionários, população maior do que as de algumas cidades do Noroeste paulista.

HB e HCM possuem 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano.

