Copa do Mundo de 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos, com jogo de abertura no Uruguai 

Argentina e Paraguai também vão receber partidas da primeira rodada, como homenagem ao centenário da primeira Copa.

A Copa do Mundo de 2030 terá um formato inédito e será disputada pela primeira vez em três continentes. As sedes principais serão os vizinhos Espanha, Portugal e Marrocos, mas o jogo de abertura será em Montevidéu, no Uruguai, como homenagem à primeira edição do Mundial, disputado em 1930. Também haverá jogos da primeira rodada na Argentina e no Paraguai.

Após os primeiros jogos na América do Sul, as demais partidas do torneio serão do outro lado do Oceano Atlântico, divididos nos países europeu e no africano. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, pelo Conselho da Fifa, que, segundo comunicado da entidade, “concordou por unanimidade” que a única candidatura na briga para sediar o Mundial de 2030 seria a portuguesa, espanhola e marroquina.

As três sedes principais ainda serão ratificadas no Congresso da Fifa, no ano que vem, a depender da conclusão com sucesso do processo de candidatura. A decisão de fazer os primeiros jogos na América do Sul também foi aprovada por unanimidade.

“Num mundo dividido, a Fifa e o futebol estão se unindo. O Conselho da Fifa, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos – Uruguai, Argentina e Paraguai – organizarão uma partida cada na Copa do Mundo de 2030. A primeira dessas três partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para comemorar a edição centenária da Copa do Mundo”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Presidente da Conmebol antecipa anúncio

Antes de ser oficializada pela Fifa, entretanto, a informação foi revelada em entrevista coletiva pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. A Fifa pretendia anunciar a sede da Copa de 2030 apenas em outubro do ano que vem, mas tanto Domínguez quanto o presidente da federação paraguaia de futebol, Robert Harrison, afirmaram abertamente que o Mundial será dividido.

“A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final”, declarou Domínguez.

O Mundial de 2030, tal qual o de 2026, será disputado por 48 seleções e terá 104 partidos. Com o anúncio desta quarta-feira, Argentina, Paraguai e Uruguai já estão garantidos no torneio. O mesmo vale para Espanha, Portugal e Marrocos. Também já estão classificados.

Até o anúncio desta quarta-feira, havia duas candidaturas para abrigar a Copa do Mundo de 2030: uma formada por Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, e outra capitaneada pela Uefa e formada por Espanha, Portugal e Marrocos. Mas, segundo a Fifa, só a candidatura europeia-africana foi oficializada. O fato de os sul-americanos abrirem mão de uma candidatura oficial, que levaria a uma eleição, foi citado em comunicado da Conmebol.

“A Conmebol conquistou o reconhecimento da história do futebol mundial. Em vez de insistir em uma disputa entre candidaturas, o espírito que animou o Conselho da Fifa foi o de promover um grande encontro da família do futebol mundial, homenageando os precursores e as origens da Copa do Mundo”, diz a nota.

Nos últimos anos, a Conmebol e a Uefa se aproximaram – chegaram a criar torneios em conjunto, como a Intercontinental Sub-20 e a Finalíssima, que opõe os campeões da Copa América e da Euro.

Questionado sobre a saída do Chile – que fazia parte do projeto sul-americano – o presidente da Conmebol respondeu: “A ideia inicial era ter apenas dois países, Argentina e Uruguai, depois nós agregamos o Paraguai e mais tarde o Chile. A decisão da Fifa, não da Conmebol, foi fazer em três países. Mas vamos trabalhar para que de alguma maneira o Chile seja contemplado.”

Copa de 2034: Ásia e Oceania

Na mesma reunião que definiu como será a Copa do Mundo de 2030, a Fifa decidiu que o Mundial seguinte, de 2034, será disputado na Ásia e/ou na Oceania. É provável que a Arábia Saudita, que chegou a planejar concorrer a sede da Copa de 2030, seja uma forte candidata ao Mundial seguinte.

