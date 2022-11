Copa do Mundo: Brasil vai fazer dois jogos de amarelo e um de azul na primeira fase

O Brasil vai estrear com seu tradicional uniforme na Copa do Mundo. No jogo contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, a Seleção vai usar camisa amarela, calção azul e meias brancas. O goleiro vai usar cinza. Os rivais vão jogar com uniforme todo vermelho. O jogo será às 16h, no estádio Lusail.

O Brasil vai usar essa mesma combinação contra a Suíça, segundo jogo da fase de grupos, no dia 28 de novembro (segunda-feira), às 13h, no estádio 974. A diferença será o uniforme do goleiro, verde. Os rivais também vão jogar com camiseta, calção e meias vermelhas.

Brasil e Sérvia também foram adversários do Brasil na Copa de 2018, na Rússia, e a combinação de uniformes foi a mesma.

Na terceira e última partida da fase de grupos, no dia 2 de dezembro (uma sexta-feira) às 16h, contra Camarões, a seleção brasileira vai usar seu uniforme alternativo, com camisa e meias azuis e calção branco.

*Com informações do ge