Copa do Mundo 2026: Conmebol divulga calendário dos primeiros jogos das eliminatórias 

Brasil enfrenta Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro; veja os confrontos.

A Conmebol divulgou, na última quarta-feira, as datas e os horários dos jogos das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 8 de setembro, às 21h45, e encara o Peru no dia 12 de setembro, às 23h.

Veja abaixo os duelos com horários definidos:

1ª rodada

Paraguai x Peru – 07/09, 19h30 (de Brasília)

Colômbia x Venezuela – 07/09, 20h (de Brasília)

Argentina x Equador – 07/09, 21h (de Brasília)

Uruguai x Chile – 08/09, 20h (de Brasília)

Brasil x Bolívia – 08/09, 21h45 (de Brasília)

2ª rodada

Bolívia x Argentina – 12/09, 17h (de Brasília)

Equador x Uruguai – 12/09, 18h (de Brasília)

Chile x Colômbia – 12/09, 21h30 (de Brasília)

Peru x Brasil – 12/09, 23h (de Brasília)

Venezuela x Paraguai – 12/09, 19h (de Brasília)

O jogo da Seleção contra a Bolívia, no dia 8, acontecerá no Mangueirão, em Belém. O jogo contra o Peru, quatro dias depois, será sediado no estádio Monumental de Lima. A Conmebol decidiu não fazer sorteio e manter a ordem dos confrontos ocorridos nas Eliminatórias para o Mundial de 2022.

A CBF divulgou também que a primeira convocação de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira será divulgada na próxima sexta-feira (18.ago).

*Com informações do ge