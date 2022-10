Copa do Mundo 2022: Veja quanto a Fifa vai pagar aos times que cederem jogadores para o Mundial 

O sistema de remuneração para clubes começou na Copa de 2010, na África do Sul.

A Fifa anunciou nesta terça-feira (11.out), que irá distribuir US$ 209 milhões entre os clubes que cederem seus jogadores para disputar a Copa do Mundo de 2022.

Segundo a entidade máxima do futebol, cada clube irá receber aproximadamente US$ 10 mil por cada dia em que seus jogadores estiverem a serviço de sua seleção nacional durante o Mundial do Catar.

A compensação será paga para todos os clubes em que o jogador atuou nos dois anos anteriores à Copa do Mundo. Com isso, se o atleta defendeu mais de uma equipe no período, o valor pago será dividido proporcionalmente. Entre os times brasileiros que podem receber está o Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR.

O sistema de remuneração para clubes começou na Copa de 2010, na África do Sul. A Fifa cumpriu um pedido da Associação Europeia de Clubes (ECA), que reclamava da liberação de atletas para datas-Fifa.

O valor é o mesmo que a entidade disponibilizou na edição da Rússia. Em 2018, 416 clubes e 63 federação dividiram os valores.