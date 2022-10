Copa do Mundo 2022: veja quando será a convocação da Seleção 

Com o fim dos amistosos antes do Mundial, Tite se prepara para definir os 26 jogadores convocados para o Catar.

Os amistosos do Brasil se encerraram, e agora a expectativa é saber a lista de jogadores que irão ao Catar. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo está prevista para o dia 7 de novembro.

Na ocasião, Tite irá revelar os nomes dos 26 jogadores escolhidos para a Copa. Antes, porém, ele ainda terá uma data a cumprir para afunilar a lista. No dia 21 de outubro, o técnico precisa enviar à Fifa uma lista com 55 nomes.

Os 26 jogadores finais precisam necessariamente estar entre os 55 da pré-lista de Tite do dia 21 de outubro. A lista prévia serve para preparar os clubes da cessão de seus atletas. Desta vez, com a Copa no fim do ano, todos jogadores estarão liberados a partir de 13 de novembro. A apresentação é dia 14 de novembro.

O prazo final para o envio da lista de convocados para a Copa do Mundo está marcado para o dia 14 de novembro.

No caso da seleção brasileira, a apresentação será em Turim, na Itália, onde a equipe vai treinar e se hospedar dentro do centro de treinamento da Juventus.

Confira o cronograma da convocação: