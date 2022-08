Copa do Mundo 2022: Cristiano Ronaldo pode ultrapassar recorde de Pelé 

Craque português irá para o quinto Mundial da carreira e pode se tornar o único jogador a fazer gol em todas as edições em que jogou.

Enquanto alguns têm a chance de vivenciar a primeira convocação em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo está prestes a jogar a quinta de sua carreira com Portugal. Entre os garotos que estão renovando o elenco português, o craque de 37 anos é a voz da experiência que chega ao Catar podendo ultrapassar o recorde de Pelé.

Assim como o Rei, Cristiano Ronaldo marcou gols em todas as edições que participou. O ídolo brasileiro balançou as redes nas Copas de 1958 (6 gols), 1962 (1 gol), 1966 (1 gol) e 1970 (4 gols), já CR7 marcou nas edições de 2006 (1 gol), 2010 (1gol), 2014 (1 gol) e em 2018 (4 gols). Logicamente, ultrapassando o número de Copas vividas por Pelé, o português tem a chance de ser tornar o único atleta a marcar em cinco edições.

Mas esse não é o único feito que torna Cristiano Ronaldo uma essência para a seleção de Portugal. Apesar do país não ter conquistado nenhum troféu em Copas do Mundo, a presença do jogador do Manchester United no Catar simboliza uma parte importante da história portuguesa.

O craque estreou pela seleção em 2003 e, hoje, é o jogador que mais vestiu a camisa de Portugal, 186 vezes. Em setembro de 2021, CR7 se tornou o maior artilheiro de seleções da história então com 111 gols. Atualmente, o número já cresceu e Ronaldo tem 117 gols marcados pelo país.

Foi com Cristiano Ronaldo no plantel que Portugal conquistou a primeira Eurocopa, em 2016. Agora, a missão é – juntamente com nomes como João Félix, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – tentar levar o título inédito do Mundial.

Portugal está no Grupo H que também conta com Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Dependendo de combinações de resultados na fase de grupos, pode pegar o Brasil já nas oitavas de final.

