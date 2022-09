Copa do Brasil: Flamengo decide final contra o Corinthians no Maracanã 

Jogo de ida está marcado para o dia 12 de outubro, enquanto o duelo de volta acontece na semana seguinte, no dia 19; além do título da competição, está em jogo o prêmio de R$ 60 milhões.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou nesta terça-feira (20.set), o sorteio dos mandos de campo dos jogos da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo.

Com a presença dos capitães e treinadores Cássio e Vitor Pereira, do Corinthians, e Diego Ribas e Dorival Jr, do Flamengo, o sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e quem tirou a bolinha que definiu o mando foi Jairzinha, Furacão da Copa de 70.

O jogo de ida está previsto para 12 de outubro e acontece na Neo Química Arena, às 21h30. Já a volta será no dia 19 do mesmo mês, também às 21h30, no Maracanã.

A comissão de arbitragem escolhida para comandar os jogos deve ser divulgada nos próximos dias.

Quem vencer a competição leva para casa o prêmio de R$ 60 milhões, além dos valores acumulados ao longo do campeonato por avançar de fase. O vice receberá R$ 25 milhões como premiação.

O Corinthians chegou à final, após vencer o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de volta. A ida ficou no empate em 2 a 2.

Já o Flamengo venceu o São Paulo nos dois jogos, sendo 3 a 1, no Morumbi, e 1 a 0, no Maracanã.