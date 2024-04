Copa do Brasil 2024: veja os confrontos da terceira fase 

Jogos de ida e volta serão nas semanas de 1º e 22 de maio.

O sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Nesta etapa, 12 equipes vão entrar na competição, juntando-se aos 20 times que avançaram da fase anterior.

A terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta, que serão disputados nas semanas de 1º e 22 de maio. Os mandos de campo foram sorteados em agrupamentos para evitar que times da mesma cidade joguem em casa na mesma data base.

Veja abaixo os confrontos (times do lado direito decidem em casa):

Confronto 1: Operário-PR x Grêmio

Confronto 2: Bahia x Criciúma

Confronto 3: Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

Confronto 4: Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Confronto 5: Goiás x Cuiabá

Confronto 6: Botafogo x Vitória

Confronto 7: Fortaleza x Vasco

Confronto 8: Flamengo x Amazonas

Confronto 9: Águia de Marabá x São Paulo

Confronto 10: Palmeiras x Botafogo-SP

Confronto 11: Ypiranga-RS x Athletico-PR

Confronto 12: Internacional x Juventude

Confronto 13: CRB x Ceará

Confronto 14: América-RN x Corinthians

Confronto 15: Brusque-SC x Atlético-GO

Confronto 16: Atlético-MG x Sport

Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira e campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, acompanhou a cerimônia: “É uma competição traiçoeira. Muito difícil, às vezes mais difícil do que a Libertadores. Não tenho dúvida de que teremos surpresas”, afirmou Dorival, que já conquistou três vezes a competição como treinador.

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. A CBF também exige, a partir de agora, estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores para os jogos.

Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

Doze equipes entram na Copa do Brasil na terceira fase: os oito times brasileiros que começaram a Libertadores (Atlético-MG, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Flamengo e São Paulo), além de Athletico-PR (nono no Brasileirão 2023), Ceará (atual campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde) e Vitória (campeão da Série B).

Os 32 clubes haviam sido distribuídos em dois potes antes do sorteio. Cada clube do pote 1 enfrenta um adversário do pote 2.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Premiação

Na terceira fase, todos os clubes, independentemente de divisão, passam a receber a mesma cota de participação: R$ 2,2 milhões. Já a classificação para as oitavas de finais vale uma cota de R$ 3,4 milhões.

