Copa de Futsal entra nas rodadas finais esta semana 

Premiação do campeonato será definida por pontuação; as quatro equipes finalistas jogam no Ginásio Mário Covas nesta quarta (8) e sexta (10) e no dia 15.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga anuncia as rodadas finais de mais um campeonato realizado pela pasta: a Copa Municipal de Futsal “Edinho Watanabe”. A premiação do campeonato será definida por pontuação e não pelo sistema mata-mata. As quatro equipes finalistas jogam no Ginásio Mário Covas nesta quarta-feira (8) e sexta (10) e também no dia 15 de dezembro. As duas primeiras colocadas serão premiadas com troféus e medalhas.

A Copa de Futsal teve início no dia 9 de novembro e contou com a participação de 20 equipes inscritas. As disputas foram realizadas nas noites de terça e quinta no Ginásio Mário Covas e no Ginásio Jurandir José Lopes (antigo Nabuco).

Confira a programação das finais:

8 de dezembro:

20h – Medicina x Independente

21h – 1º Toque x Brazucas

10 de dezembro:

20h – Independente x 1º Toque

21h – Medicina x Brazucas



15 de dezembro