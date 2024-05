Copa América: Dorival Júnior anuncia convocados da Seleção nesta sexta 

Antes da competição continental, Brasil fará amistosos contra México e Estados Unidos.

O técnico Dorival Júnior vai convocar nesta sexta-feira os jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa América. A lista será divulgada às 12h, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Além da Copa América, os atletas selecionados vão atuar pelo Brasil em amistosos contra México, no dia 8 de junho, e Estados Unidos, dia 12, ambos em solo norte-americano.

Os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho.

A preparação brasileira será realizada em Orlando, na Flórida.

A estreia canarinho na Copa América será contra a Costa Rica, em 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Depois, a Seleção ainda enfrenta Paraguai e Colômbia na fase de grupos.

Observações

Para fechar a lista de convocados, Dorival viajou no fim de abril à Europa com o gerente técnico Juan, para observar e conversar pessoalmente com jogadores que atuam no continente. Ele passou por Alemanha, Itália e Portugal.

Já os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero passaram por Inglaterra, Espanha e França.

Antes, o estafe da Seleção já havia viajado a diversos estados do Brasil, visitando clubes e assistindo a partidas “in loco”.

Esta será apenas a segunda convocação de Dorival Júnior. Em seus primeiros compromissos, o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha, em amistosos fora de casa.

*Com informações do ge