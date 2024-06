Copa América: Brasil decepciona, para na retranca da Costa Rica e só empata 

Seleção chega a marcar com Marquinhos, mas gol é anulado por impedimento; time de Dorival Júnior não acha espaços contra defesa costarriquenha. Brasil volta à campo na sexta-feira, às 22h, contra o Paraguai.

O Brasil começou a Copa América de maneira decepcionante, empatando por 0 a 0 com a Costa Rica na noite desta segunda-feira (24.jun) no SoFi Stadium, em Los Angeles. O time comandado por Dorival Júnior pressionou, tentou mas parou na retranca costarriquenha, que se defendeu praticamente com oito jogadores dentro da área o tempo inteiro.

A Canarinho chegou a balançar as redes com Marquinhos no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por posição de impedimento do zagueiro.

No segundo tempo o jogo permaneceu ‘burocrático’ e no momento mais emocionante, Lucas Paquetá colocou uma bola na trave. O time pressionou na reta final, mas parou na retranca e nas defesas do goleiro Sequeira.

Próximo compromisso

A Seleção termina a 1ª rodada na 2ª posição do Grupo D. A Colômbia, que venceu o Paraguai por 2 a 1, lidera a chave. Apenas os dois primeiros se classificam.

O Brasil volta aos gramados na próxima sexta-feira (28), às 22h, para enfrentar o Paraguai, em Las Vegas.