Copa América 2024: veja potes e detalhes do sorteio dos grupos 

Atualização do ranking da Fifa projeta divisão a partir de regulamento divulgado pela Conmebol. Argentina, México, Estados Unidos e Brasil serão cabeças de chave.

A atualização do ranking da Fifa nesta quinta-feira (30.nov) possibilitou a projeção dos potes do sorteio dos grupos da Copa América 2024, que vai acontecer no próximo dia 7 de dezembro. Argentina, México, Estados Unidos e Brasil devem ser cabeças de chave.

O regulamento divulgado pela Conmebol prevê que o atual campeão da Copa América, a Argentina, seja o cabeça de chave do Grupo A. O último campeão da Copa Ouro, México, entra na posição B1.

O mais bem colocado da Concacaf no ranking da Fifa, Estados Unidos, entra como C1, e o Brasil será cabeça de chave do Grupo D como mais bem ranqueado da Conmebol depois do vigente campeão do torneio.

Cabeças de chave:

A1: Argentina (atual campeã da Copa América)

B1: México (atual campeão da Copa Ouro)

C1: Estados Unidos (seleção da Concacaf mais bem colocada no ranking Fifa)

D1: Brasil (seleção da Conmebol mais bem colocada no ranking Fifa)

As demais seleções serão divididas por suas posições no ranking da Fifa. Os dois participantes que faltam, que sairão da repescagem com os perdedores das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, entram no pote 4.

POTE 2: Uruguai, Colômbia, Equador e Peru

POTE 3: Chile , Panamá, Venezuela e Paraguai

POTE 4: Jamaica, Bolívia, Canadá/Trinidad e Tobago, Costa Rica/Honduras

O sorteio prevê duas restrições:

Os grupos não podem ter mais de três seleções da Conmebol

Os grupos não podem ter mais de duas seleções da Concacaf

A repescagem para definição dos dois últimos classificados será realizada em março do ano que vem, em Dallas, em confrontos únicos. O sorteio será realizado no complexo James L. Knight Center, em Miami, nos Estados Unidos, no dia 7 de dezembro, uma quinta-feira, às 21h30.

A competição começa no dia 20 de junho, em Atlanta, e a final está marcada para o dia 14 de julho, em Miami.

