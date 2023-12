Copa América 2024: Conmebol anuncia sedes e Brasil conhece local de estreia 

Torneio será realizado em 13 cidades, com jogos em 14 estádios diferentes. Seleção joga no dia 21 de junho, em Inglewood; veja detalhes.

A Conmebol anunciou as sedes da Copa América 2024 e o calendário do torneio, que será disputado nos Estados Unidos. Os jogos serão em 14 estádios diferentes, de 13 cidades por todo o território norte-americano. O Brasil conheceu a data e local de sua estreia: será no dia 21 de junho, no SoFI Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Os 14 estádios da Copa América 2024:

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas*

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri*

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida*

Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia*

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia*

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey*

NRG Stadium, Houston, Texas*

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia*

State Farm Stadium, Glendale, Arizona

* Estádios que receberão jogos da Copa do Mundo 2026

A Conmebol havia anunciado apenas que Atlanta receberia a partida de abertura, e que Miami seria palco da final. Havia a expectativa para a concentração dos jogos em uma região dos Estados Unidos, mas a Copa América vai acontecer em 10 estados diferentes, das zonas Leste, Oeste e Central do país.

A entidade sul-americana divulgou também o calendário do torneio, e os cabeças de chave, que foram anunciados na semana passada, conheceram os locais de suas partidas na fase de grupos.

Locais dos jogos dos cabeças de chave:

ARGENTINA (Grupo A)

20/06 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (jogo de abertura)

25/06 MetLife Stadium, New Jersey

29/06 Hard Rock Stadium, MIami

MÉXICO (Grupo B)

22/06 NRG Stadium, Houston

26/06 SoFi Stadium, Inglewood

30/06 State Farm Stadium, Glendale

ESTADOS UNIDOS (Grupo C)

23/06 AT&T Stadium, Arlington

27/06 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

01/07 GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

BRASIL (Grupo D)

21/06 SoFI Stadium, Inglewood

28/06 Allegiant Stadium, Las Vegas

02/07 Levi’s Stadium, Santa Clara

A fase de grupos será disputada entre os dias 20 de junho a 2 de julho. As quartas de final serão entre 4 a 6 de julho, as semifinais nos dias 9 e 10 de julho, em Carlotte e New Jersey. O jogo que definirá o terceiro lugar será dia 13 de julho e a final está marcada para 14 de julho, em Miami.

A Copa América de 2024 terá as 10 seleções da Conmebol, mas quatro equipes das Américas Central e do Norte. O sorteio da fase de grupos será na próxima quinta-feira, dia 7, às 21h.

Cabeças de chave

A1: Argentina (atual campeã da Copa América)

B1: México (atual campeão da Copa Ouro)

C1: Estados Unidos (seleção da Concacaf mais bem colocada no ranking Fifa)

D1: Brasil (seleção da Conmebol mais bem colocada no ranking Fifa)

Potes do sorteio

POTE 2: Uruguai, Colômbia, Equador e Peru

POTE 3: Chile, Panamá, Venezuela e Paraguai

POTE 4: Jamaica, Bolívia, Canadá/Trinidad e Tobago, Costa Rica/Honduras

A repescagem que define os dois últimos classificados da Copa América será em março do ano que vem, em Dallas, nos Estados Unidos, mesmo local da fase final da Liga das Nações da Concacaf. Os confrontos serão em jogo único. O cruzamento ficou definido assim:

Honduras X Costa Rica

Trinidad e Tobago X Canadá

*Com informações do ge