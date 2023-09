Convocados da Seleção: veja a segunda lista de Fernando Diniz 

Técnico faz apenas três mudanças em relação à primeira convocação. Brasil enfrenta Venezuela e Uruguai em outubro, pelas eliminatórias.

O técnico Fernando Diniz fez sua segunda convocação para a seleção brasileira no último sábado, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador fez apenas três mudanças em relação à sua primeira lista. A principal novidade é a presença do volante Gerson, do Flamengo. O Brasil encara a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

Gerson tem quatro jogos pela Seleção, todos entre setembro e novembro de 2021, sob o comando de Tite. Cortado da primeira convocação de Diniz por lesão, Vinicius Junior voltou à lista. O atacante do Real Madrid retornou aos treinos no Real Madrid na última sexta. A previsão do clube espanhol é que ele esteja em campo neste domingo, contra o Atlético de Madrid.

Em relação ao grupo que jogou contra Bolívia e Peru, após os cortes de Bento, Vinicius Junior e Antony, foram apenas três mudanças na convocação de Fernando Diniz: Bremer, zagueiro da Juventus, Gerson, meio-campista do Flamengo, e Vinicius Junior, de volta após lesão, entraram nos lugares de Ibañez (Al-Ahli), Joelinton (Newcastle) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

Joelinton e Martinelli se recuperam de lesões em seus clubes e provavelmente seriam chamados caso estivessem em boas condições físicas.

Cinco atletas que atuam no Brasil foram convocados. Do Fluminense, equipe treinada por Fernando Diniz, André e Nino foram chamados novamente, assim como Raphael Veiga, do Palmeiras. Lucas Perri, do Botafogo, e Gerson, do Flamengo, foram convocados.

Os cinco podem desfalcar seus clubes na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem jogos nos dias 18 e 19 de outubro, um dia após a Seleção encarar o Uruguai em Montevidéu.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Marselha)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Matheus Cunha (Wolverhampton)

Nos dois primeiros jogos sob o comando de Diniz, a Seleção venceu a Bolívia por 5 a 1, em Belém, e o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o Brasil lidera as eliminatórias.

Fernando Diniz é o técnico interino da seleção brasileira masculina. O treinador de 49 anos fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América.

*Com informações do ge