Convocados da Seleção: veja a lista de Ramon para amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal 

Técnico interino divulga jogadores escolhidos para jogos em 17 e 20 junho; lista tem quatro estreantes: Vanderson, Ayrton Lucas, Nino e Joelinton.

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, divulgou na manhã deste domingo (28.mai) os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal. Os jogos serão em Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente.

Confira a lista de convocados para amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

A lista tem 14 remanescentes da Copa do Mundo do Catar e quatro estreantes: os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, o zagueiro Nino e o meia Joelinton. Ramon Menezes tratou Malcom como um novato na Seleção, mas ele já havia sido convocado duas vezes, embora não tenha atuado com a amarelinha ainda.

Os jogadores se apresentam no dia 12, em Barcelona. Na cidade, a Seleção fará cinco treinamentos antes da partida contra Guiné, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. O desafio seguinte, contra Senegal, será no José Alvalade, estádio do Sporting.

Para anunciar a convocação na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Ramon Menezes deixou a seleção sub-20 na Argentina, onde disputa o Mundial da categoria. No sábado, o técnico dirigiu a equipe na vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria.

Inicialmente, a CBF trabalhava com a possibilidade de a divulgação da lista ser feita de forma virtual, mas mudou os planos e promoveu um “bate e volta” do treinador ao Brasil.

A final do Mundial Sub-20 acontece em 11 de junho, um dia antes da apresentação da seleção principal.

Essa é a segunda convocação de Ramon como interino. A estreia dele foi em março, na derrota por 2 a 1 para Marrocos.

A Seleção está sem técnico desde a saída de Tite. Ele confirmou que deixaria o cargo após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, em 9 de dezembro, e assinou a rescisão de contrato em 17 de janeiro.

Nesse período, a CBF colocou o italiano Carlo Ancelotti como prioridade para assumir a Seleção. Ele, porém, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e diz que pretende cumpri-lo. A expectativa é de que haja um avanço na definição do novo técnico do Brasil nas próximas semanas, seja ele Ancelotti ou outro escolhido.

Ricardo Gomes foi escolhido mais uma vez para ser o coordenador da Seleção nesses amistosos, tal qual foi contra Marrocos.

Depois dessa data Fifa, o Brasil voltará a campo em setembro, pelas Eliminatórias da Copa.