Convocação da Seleção: CBF prepara “bate e volta” de Ramon ao Brasil para anunciar lista 

Treinador está na Argentina para a disputa do Mundial Sub-20 e entidade prepara força-tarefa para que vá ao Rio divulgar os jogadores escolhidos para amistosos contra Guiné e Senegal.

Ramon Menezes vai comandar a seleção brasileira de forma interina novamente, dessa vez em amistosos contra Guiné e Senegal, na data Fifa de junho, e a CBF prepara uma força-tarefa para que o treinador esteja no Rio de Janeiro, domingo para anunciar presencialmente a convocação.

Ramon está na Argentina disputando o Mundial Sub-20 e a entidade prepara um “bate e volta” ao Brasil. O dia será de folga prevista em programação da Seleção de base por conta do fim da primeira fase. A CBF trabalhava com a possibilidade de a divulgação ser feita de forma virtual, mas mudou os planos e realizará uma entrevista coletiva em sua sede, no Rio de Janeiro.

A Seleção enfrentará os dois rivais africanos, em Espanha e Portugal. Primeiro, Guiné no dia 17, sábado, em Barcelona, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em partida que promete ações de combate ao racismo após os episódios envolvendo Vini Jr. Três dias depois, o time pentacampeão do mundo entrará em campo contra Senegal, em Lisboa, no José Alvalade, estádio do Sporting.

A seleção sub-20 enfrenta a Nigéria, nesse sábado, às 15h, e tem a classificação para as oitavas de final encaminhada após a goleada por 6 a 0 sobre a República Dominicana. Dependendo da colocação no Grupo D, o Brasil abre o mata-mata quarta ou quinta-feira. Após a convocação, Ramon voltará à Argentina.

O regulamento da Fifa determina que a convocação seja feita até 15 dias antes do início da data Fifa, e a próxima começa em 12 de junho. Assim, a lista brasileira precisa ser fechada até domingo.

Até o momento, a CBF não anunciou nem mesmo os adversários e locais dos amistosos. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, centraliza as decisões relacionadas à Seleção, entre elas a escolha do novo treinador.

A escolha por Ramon – também ainda não confirmada – se deu de forma natural na ausência de um treinador desde a saída de Tite, após a Copa. Há duas semanas, ele representou o Brasil no Fórum de Treinadores da Fifa, realizado em Doha, no Catar. O evento contou com treinadores e diretores das 32 seleções que disputaram o Mundial do Catar.

Nas últimas semanas, a CBF fez consultas a clubes a respeito da situação documental de jogadores com idade olímpica. Apesar de também não existir confirmação oficial, a tendência é que Ramon seja o responsável pelo ciclo até Paris-2024.

O interino já comandou a Seleção na derrota para o Marrocos, por 2 a 1, em março, e na ocasião deu oportunidade a jogadores sub-23. André, do Fluminense, Yuri Alberto, do Corinthians, e João Gomes, do Wolverhamptom, foram alguns deles.

Depois dessa data Fifa, o Brasil voltará a campo em setembro, pelas Eliminatórias.

*Com informações do ge