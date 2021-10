Convite: Instituto Marcos Tito entrega uniformes de projeto nesta sexta-feira 

Evento ocorre às 17h30 no Complexo Esportivo Mario Covas, na zona norte de Votuporanga/SP.

O Instituto Marcos Tito (IMT) convida toda população votuporanguense para prestigiar a entrega dos uniformes ao projeto Mário Covas em parceria com a Prefeitura de Votuporanga/SP. Evento ocorre a partir das 17h30 nesta sexta-feira (29), no Complexo Esportivo Mário Covas, localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, 3010, no bairro Pozzobon, região norte da cidade.

Durante a entrega dos uniformes o diretor presidente do IMT, o empresário Marcos Tito, estará oficializando a parceria entre o instituto e o projeto Mário Covas com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esportes.