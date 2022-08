Convenção oficializa candidatura de Carlão Pignatari a deputado estadual e Rodrigo Garcia ao governo de SP 

“Sou candidato para fazer ainda mais pelo interior e por todo o Estado de São Paulo”, diz presidente da Alesp.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, oficializou, no último sábado (30.jul), sua candidatura a deputado estadual. Ele participou da convenção do PSDB em São Paulo, que também confirmou a candidatura de Rodrigo Garcia a governador do Estado.

“Sou candidato mais uma vez a deputado estadual para fazer ainda mais pelo interior paulista e por todo o Estado de São Paulo. Essa é a minha missão, que cumpro com alegria e satisfação de ver as melhorias e transformações para o nosso povo, principalmente os que mais precisam”, disse Carlão.

Ao lado do governador Rodrigo Garcia e de mais de 15 mil pessoas que participaram da convenção, realizada no ginásio do Ibirapuera, Carlão comemorou a aliança tucana pelo Estado, que conta com dez partidos. “Vamos manter São Paulo unida, forte e na liderança do país”, disse.

Currículo

Carlão Pignatari foi prefeito de Votuporanga (521 km de São Paulo) no ano de 2000 e reeleito com mais de 80% dos votos. Atualmente, está no terceiro mandato seguido como deputado estadual, e no ano passado foi eleito presidente da Alesp pela maioria dos parlamentares.

À frente do maior Parlamento estadual da América Latina, Carlão Pignatari foi responsável pela votação de leis importantes para o Estado, como a criação do Bolsa do Povo, que ajuda e dá força para a população mais carente, e a criação de regiões metropolitanas e estâncias turísticas.

“Sempre prezei por uma administração transparente e eficiente. E não tem sido diferente na Alesp. Cortamos gastos e modernizamos a gestão, o que resultou numa economia de mais de R$ 150 milhões de recursos públicos, todos revertidos em mais benefícios à população”, afirmou o deputado.

Como presidente da Alesp, Carlão Pignatari também teve a oportunidade de assumir o governo por uma semana em novembro de 2021, quando entrou obras e anunciou investimentos em diversas regiões do Estado. Ao lado do governo, ele também tem participado de grandes conquistas, como o maior programa de obras que está recuperando estradas e rodovias, além de gerar emprego por todo o interior.

“Me lancei a deputado estadual para fazer mais pela população de todo o interior paulista. Com a confiança do nosso povo, já estou no meu terceiro mandato, sempre trabalhando firme e forte, com o pé no chão, muito diálogo e é claro, dedicação às pessoas”, afirmou Carlão.

Rodrigo Garcia

O governador Rodrigo Garcia oficializou sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes numa cerimônia emocionante. Ele abriu seu discurso chamando para o seu lado Tomás Covas, filho do saudoso prefeito da capital Bruno Covas. “Antes de começar quero prestar uma homenagem a alguém que marcou muito a nossa história. O Bruno representa valores, princípios e o futuro que queremos para São Paulo”, frisou.

Rodrigo citou referências em seu discurso, como governadores que o antecederam, mas fez uma merecida menção a Mario Covas. “Vivi ao lado do Mario Covas as realizações neste estado de São Paulo. Trabalhamos em um estado quebrado, sem dinheiro para investimento, mas que ele mesmo assim se empenhou para lançar importantes programas, como o Bom Prato e o Viva Leite, as primeiras concessões e as primeiras parcerias público privadas”, recordou.

Lembrou ainda que não fará uma campanha com ideologia e destacou o papel do paulista raiz que “viveu, vive e ajuda a construir um estado nação”. “Meus adversários estão vindo para dividir o estado de São Paulo. Não quero divisão, quero união, não quero dividir, quero somar”. “Vejo um exército de homens e mulheres de bem, não um exército que briga e pega armas, mas que tem amor no coração e ama São Paulo. Vamos juntos, vamos convencer os que precisam ser convencidos. Aqui amamos São Paulo e aqui vamos manter São Paulo unido e mais forte. Avante São Paulo, por São Paulo e pelo Brasil”, encerrou.