Controladoria Geral do Município é referência em boas práticas e elogiada pelo TCE 

A Controladoria Geral do Município de Votuporanga foi considerada referência regional e recebeu elogios da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado, em visita técnica realizada no dia 22 de março, em que os controladores da Prefeitura de Votuporanga foram recebidos pelo diretor da Unidade Valdir Martino e pelos auditores Perpétuo Aparecido da Silva e Ana Beatriz Lima Costa Vanzea.

O diretor da Unidade enfatizou que a Controladoria de Votuporanga é referência devido a sua independência funcional, subordinação direta ao Gabinete do Prefeito, com estrutura física específica e investimentos. Ele ainda ressaltou a qualidade dos recursos humanos lotados no órgão, levando em consideração que todos os servidores são concursados, situação que, segundo ele, não é tão comum de se encontrar no país.

O papel pedagógico do órgão junto à Administração Pública através de recomendações, orientações práticas e treinamentos para os servidores também foi outro ponto destacado pelo diretor da Unidade Regional do TCE. Por fim, Martino colocou o Tribunal de Contas à disposição da Controladoria Municipal.

“Foi uma visita muito importante para nossa Controladoria, porque, desta forma, sabemos que estamos alinhados com os pressupostos, os objetivos e as metas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quais sejam, dentre elas: a efetivação das políticas públicas pelos órgãos municipais, a verificação dos atos administrativos, como também o combate à corrupção em todos os níveis da administração pública municipal”, disse a coordenadora do Sistema do Controle Interno do Município, Fabiana Lopes de Almeida.