“Control C, Control V” na oportunidade de curso gratuito de Informática Básica 

Inscrições para 20 vagas seguem até 12 de abril; parceria é entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e IFSP.

Quer aprender a formatar um texto no Word ou fazer tabelas e gráficos no Excel? A oportunidade é agora com o curso gratuito de Extensão de Informática Básica.

Com inscrições abertas até o próximo dia 12 de abril, o curso será promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e direcionado ao público em geral com idade entre 16 e 60 anos.

Interessados em uma das 20 vagas disponibilizadas devem acessar o link https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/fic/3647-curso-extensao-info-bas-2024.html, preencher o formulário, imprimir, assinar e entregar, durante a semana, junto com documentação exigida pelo edital. A unidade do IFSP está localizada na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3.014 (Pozzobon) e o horário de recebimento dos documentos é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h e sexta-feira, das 7h às 19h.

O curso possui carga total de 40 horas e será realizado entre 15 de abril e 3 de junho, no Campus Votuporanga do IFSP, toda segunda e terça-feira, das 14h às 17h. O objetivo é atender pessoas que necessitam de um curso básico na área, colaborando com a inclusão digital de cidadãos que não tiveram a oportunidade de frequentar um curso de informática.

Mais informações podem ser consultadas no edital, acessando o link https://vtp.ifsp.edu.br/images/CEX/Edital_n_18_de_2024_-_IFSP_DRG_-_Curso_de_Extenso_-_Informtica_Bsica.pdf .

Os telefones para mais informações são: (17) 3426-6998 ou (17) 3406-1488 (ramal 29).