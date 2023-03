Contratos do Água Santa: após consulta a CBF e FPF, clube garante mais três jogadores em final 

Com segurança jurídica, clube “esfria” cabeça, terá time completo para jogar e ainda prorroga vínculos de atletas que venceriam antes de duelos contra o Palmeiras.

O temor do Água Santa em não ter seu elenco ou parte dele à disposição para as finais do Campeonato Paulista não existe mais.

Na última segunda-feira, a diretoria do Netuno teve reuniões com a FPF e com a CBF e recebeu a garantia de que não terá problemas com a janela de transferências. Mais do que isso: o clube aproveitou a informação para estender três contratos.

Havia o receio de que a maioria esmagadora do elenco pudesse jogar apenas o primeiro jogo contra o Palmeiras, agendado para o dia 2 de abril. A segunda decisão, no dia 9 do mesmo mês, não poderia ser disputada pelos atletas, já que a janela de transferências se encerra no dia 4 de abril.

Com a garantia, o Água Santa terá em campo os jogadores com contratos que vão além do fim da janela, mas que poderão procurar outros clubes depois.

Segundo a informação passada pela CBF à diretoria do Água Santa, o Conselho Técnico para a disputa das Séries A e B do Brasileirão deste ano acordou que haveria uma exceção ao fechamento da janela aos clubes participantes das finais dos estaduais.

Assim, por mais que não fiquem no Água Santa após o fim do Campeonato Paulista, os atletas têm a segurança jurídica de que poderão ser registrados por outras equipes no segundo semestre. A maior parte do elenco tem acordos apalavrados com clubes que jogarão a Série B do Brasileirão nesta temporada.

Os três “reforços”

Munido das informações, o clube de Diadema se sentiu juridicamente protegido para manter a preparação conforme o planejado anteriormente. Na última segunda, o elenco ganhou folga. O primeiro jogo acontece apenas daqui 12 dias, e a comissão técnica vai ter tempo suficiente para montar a estratégia para desafiar o Palmeiras.

O Água Santa, então, aproveitou as reuniões para ter o aval e estender os contratos de três atletas que tinham vínculo se encerrando antes do fim do Paulistão. São eles: Gabriel Mesquita (30 de março); Bruno Xavier (31 de março); e Lelê (3 de abril).

Daqui para frente, a única “dor de cabeça” do Água Santa é definir o estádio onde acontecerá o primeiro jogo da decisão, com o Morumbi já descartado por conta da reforma no gramado.

*Com informações do ge