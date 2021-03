Contrariada, FPF confirma paralisação da Série A3 e altera data do final da primeira fase

Mesmo com os 15 dias de suspensão, torneio segue programado com as finais marcadas para os dias 2 e 6 de junho.

Em reunião na terça-feira (16), a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes do Campeonato Paulista da Série A3 optaram por suspender a competição durante a fase emergencial do Plano São Paulo, adotada pelo governo estadual para conter o avanço a pandemia de covid-19.

Dessa forma, o calendário do campeonato será adaptado para a retomada, no dia 31 de março. A paralisação por 15 dias vai obrigar o adiamento das três próximas rodadas (4ª, 5ª e 6ª) e também vai adiar o término da primeira fase.

Pelo novo calendário, a primeira fase da Série A3 será encerrada no dia 12 de maio. No planejamento inicial, a 15ª rodada do torneio seria realizada 11 dias antes, no dia 1º de maio.

A fase final vai começar mais tarde, mas terminará na mesma data estipulada antes da paralisação. As partidas de quartas de final serão disputadas nos dias 16 e 19 de maio, enquanto as semifinais vão ocorrer nos dias 23 e 30. As finais seguem marcadas para os dias 2 e 6 de junho.

Ainda segundo a nota oficial da entidade: “A FPF e os clubes seguem à disposição de todas as autoridades públicas para encontrar soluções que atendam as demandas do setor, sempre prezando pela segurança de todos os profissionais do futebol”.

Enquanto isso, na Toca da Pantera Alvinegra

Com o torneio paralisado, o Votuporanguense segue na Arena Plinio Marin, à disposição do preparador físico Jean Cova e do técnico Rogério Corrêa. Os atletas Murilo Oliveira e Abraão já recuperados da Covid-19 estão reintegrados ao elenco da Pantera.

Outros jogadores como Israel, Paulo Henrique e Ricardinho que também testaram positivo para coronavírus passariam por novos exames nesta quarta-feira (17), mas até o fechamento da matéria o clube não havia informado a situação dos atletas.