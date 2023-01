Contra o São Bernardo, CAV busca vencer a primeira na Série A3 

Duelo pela quarta rodada do Paulistão ocorre nesta quarta-feira, às 15h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense terá nesta quarta-feira (1º.fev), às 15h, Estádio Primeiro de Maio, a oportunidade de vencer pela primeira vez no Campeonato Paulista da Série A3 desta temporada, em duelo contra o EC São Bernardo.

Após três derrotas, sendo uma fora e duas em casa, os comandados por Rodrigo Cabral voltam à campo precisando vencer para se afastar da parte debaixo da tabela, já que na 15ª colocação a Pantera Alvinegra figura na vice-lanterna, à frente somente o Sertãozinho.

Sem desfalques por cartões, o CAV – que não conta nesta partida com Léo Cereja e Nicolas, no Departamento Médico -, finalizou a preparação na manhã desta terça-feira (31), na Arena Plínio Marin, de onde embarca para São Bernardo do Campo/SP no final da tarde.

Rodrigo Cabral ainda conta com a volta do atacante João Pedro, e aguarda o anúncio do lateral-direito Wellington Dagoberto Andrade, Lito, que estava no Floresta-CE. Revelado pelo Coritiba-PR, o atleta de 30 anos, tem passagens por clubes como: Paraná, Grêmio Barueri, Novo Hamburgo, Portuguesa e Marcílio Dias.

Caskinha vêm a público, pede desculpas ao torcedor por início conturbado de competição e ressalta trabalho

Na manhã desta terça-feira, em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, veio a público, pediu desculpas ao torcedor alvinegro pelo início conturbado de competição e ressaltou o trabalho desenvolvido pelos gestores do CAV para manter o futebol profissional em Votuporanga: “Primeiro falar com torcedor do CAV que é o mais importante e o motivo pelo qual estamos aqui, desde o segundo semestre [de 2022], a gente vem brigando para colocar o time em campo. Esse time correu grande risco de não participar do campeonato esse ano. E através da minha pessoa, do Helton, do Beleza, do Dimas, e do próprio secretário de Esportes [Marcello Stringari] que fora do seu horário de trabalho está sempre nos ajudando; através das parcerias que foram firmadas; graças a Deus nós conseguimos colocar esse time em campo. A gente sabe que, infelizmente, o trabalho começou atrasado e isso dificulta um pouco o começo. A gente pede desculpas ao torcedor por essas três derrotas. Pode ter certeza que ninguém, ninguém aqui saiu de casa, ninguém aqui que está brigando desde agosto, desde julho, para colocar um time para passar vergonha”, afirmou.

O empresário emendou: “A comissão técnica, que a gente procurou montar com profissionais da cidade, são todos torcedores apaixonados pelo CAV. Nós estamos trabalhando dia e noite, noite e dia. Eu, por exemplo, acordo na madrugada e tenho certeza de que outras pessoas da nossa comissão acordam na madrugada também, pensando no que a gente vai fazer e como a gente vai fazer para recuperar o tempo perdido.”

“A gente tem um campeonato paralelo, precisamos ser bem claros com o torcedor, nos dois últimos anos foi para manter no campeonato e a gente, com muito trabalho, conseguimos chegar ao jogo do acesso. Muitas pessoas falam do meu nome, eu sinceramente não ligo, porque eu sei do tanto que eu trabalho por esse clube, e trabalho de forma que não ganho um Real, pelo contrário, eu tiro dinheiro do meu bolso, assim como os diretores e os donos do clube, por uma paixão. Paixão que como todos sabem, começou lá de trás com meu pai”, explicou Caskinha, invadido pela emoção.

O cartola, conhecido pela franqueza das palavras, prometeu empenho máximo pelo CAV: “Nós vamos lutar, e vamos lutar muito para manter o Votuporanguense, para colocar o Votuporanguense no seu devido lugar. E o seu devido lugar não é uma divisão abaixo, pode ter certeza torcedor.”

Por fim, Caskinha anunciou um novo projeto nas redes sociais do clube, que visa aproximar integrantes do CAV com a torcida. Nesse programa, com duração de 45 minutos, serão respondidas questões enviadas pelas redes sociais.

O presidente ainda afirmou que segue em busca de atletas para o elenco e ponderou: “Algumas peças ainda não entraram no ritmo que a gente queria. Por enquanto a gente só pede confiança ao torcedor.”