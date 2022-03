Contra o Nacional, CAV tenta quebrar sequência negativa na Série A3 

Partida válida pela 10ª rodada do estadual ocorre neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Atacante Leo Santos está de volta à Pantera Alvinegra.

O Clube Atlético Votuporanguense recebe o lanterna Nacional-SP, neste domingo (6.mar), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 10ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Após uma ‘semana cheia’ para treinamentos, sob comando do técnico Rodrigo Cabral, a Pantera Alvinegra está pronta para interromper a sequência de quatro derrotas na competição e deixar a 13ª posição na tabela, voltando a sonhar com a zona de classificação.

O elenco alvinegro colocará à disposição do treinador Cabral, a volta do atacante Leo Santos, já conhecido no CAV e que estava no Ypiranga-RS, além de Henrique e Murilo que voltam após suspensão. Por outro lado, Abraão e o lateral Anderson Santos ficam de fora já que foram expulsos no último compromisso diante do União Suzano.

Rodrigo Cabral ainda deve manter o goleiro Kevin, já que Tales que vinha sendo titular da Pantera segue sendo dúvida para este duelo.

Após o treino desta sexta (4.mar), o técnico falou com jornalistas e explicou. “Trata-se de uma partida em casa e o objetivo é sempre você ter a proposta, sempre colocando suas ações treinadas e principalmente, diante do seu torcedor a obrigação é sua; um detalhe importante que a gente tá passando na competição é essa instabilidade de resultados, e isso aumenta ainda mais [obrigação]. Se tivéssemos em uma posição que seria mais confortável, o objetivo também seria esse, já que estamos jogando em casa”.

Em seguida, Rodrigo Cabral falou sobre a importância da ‘semana cheia’. “Tivemos uma semana muito boa de ajustes e creio que a equipe tá muito confiante. A gente vem jogando bem, mas quando os resultados não aparecem, claro, que as cobranças que são naturais, são normais, elas vêm. Então, o jogador tem que tá preparado para isso, assim como a comissão [técnica] tá; porque precisamos dessa tranquilidade para sair dessa situação”, ponderou.

Já pensando no Nacional-SP, o técnico do CAV analisou. “A equipe do Nacional está, hoje, numa situação mais desconfortável que a nossa, então temos que aproveitar esse momento também para colocarmos o nosso ritmo e assim subir de maneira gradativa na competição”, concluiu Rodrigo Cabral.

O Nacional-SP, próximo adversário do CAV, enfrentou o Capivariano no último sábado no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e ficou no empate em 0 a 0. Com o resultado, o lanterna do torneio, agora, com cinco pontos, chegou ao terceiro jogo sem vencer.

Ingressos

O CAV vai praticar o valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. Inicialmente as vendas serão online no site www.guicheweb.com.br

Abertura da bilheteria: 8h30

Abertura dos portões: 9h

Protocolo Covid-19

Para entrar no estádio as pessoas terão de usar a máscara facial e apresentar um desses documentos abaixo: