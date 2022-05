Contagem regressiva: faltam 200 dias para a Copa do Mundo 

Marco será celebrado no Catar com tour de cinco dias da taça mais cobiçada do futebol.

Tá chegando a hora! A contar desta quinta-feira (5.mai), faltam 200 dias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O marco será celebrado no país anfitrião com um tour de cinco dias da taça mais cobiçada do mundo do futebol. O CEO da copa, Nasser Al Khater, afirmou que os torcedores e jogadores devem esperar recepção calorosa no território árabe e comentou a estrutura do evento.

– A natureza compacta do nosso torneio significa que tudo estará por perto, seja um estádio, local de treinamento ou atração turística. Enquanto os torcedores mergulham na ação, os jogadores poderão se concentrar no futebol, pois não há necessidade de deslocamento entre as partidas. Será uma Copa do Mundo inesquecível para todos que chegarem ao Qatar, assim como para os bilhões que irão acompanhar através de TVs e smartphones – disse o executivo.

Entre 21 de novembro a 18 de dezembro deste ano, o Catar sediará a edição mais compacta da Copa do Mundo da história moderna. Todos os oito estádios estão a uma hora de carro do centro de Doha, o que significa que torcedores e jogadores sempre estarão no meio da ação. E, de forma única nos tempos modernos, os torcedores terão a chance de assistir a mais de uma partida por dia nas fases iniciais do torneio.

– Durante décadas, sediar a Copa do Mundo era um sonho distante – mas agora é realidade e faltam apenas 200 dias. Todo o nosso trabalho árduo está se concretizando e estamos prontos para sediar uma edição excepcional da Copa do Mundo FIFA. Deixaremos um legado importante para nosso país, para o Oriente Médio e para o mundo – disse Hassan Al Thawadi, secretário geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Mundial.

*Informações/ge