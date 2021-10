Conta de luz vai continuar com taxa extra, diz ministro de Minas e Energia

Bento Albuquerque descartou antecipar o fim da bandeira extra agora como quer o presidente Bolsonaro.

A conta de luz continuará com taxa extra em novembro e provavelmente até abril do ano que vem. A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e foi feita em encontro com a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo. O ministro explicou que a promessa do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a tarifa ainda não será possível por causa dos custos de geração das temelétricas.

O ministro também negou que haja risco de faltar gasolina, embora a Petrobras admita que não tem condições de atender toda a demanda de combustíveis no mês de novembro. A importação de gasolina e diesel pode fazer os preços aumentarem em vários setores. Segundo Bento Albuquerque, a distribuição é feita pela Agência Nacional de Petróleo e até o momento não há informação de desabastecimento.

*Informações/sbtnews