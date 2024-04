Consultórios Municipais realizarão ações de prevenção e cuidados com a saúde bucal neste sábado

A ação tem objetivo de detectar lesões e feridas bucais para diagnóstico e tratamento precoce.

Neste sábado (13.abr), os Consultórios Municipais estarão abertos, das 8h às 16h, realizando a Campanha de Câncer de Boca 2024. Na ocasião, dentistas da rede municipal da Secretaria da Saúde farão avaliações visando identificar os grupos populacionais de maior prevalência para o câncer de boca, tais como: idosos, tabagistas, trabalhadores sujeitos a exposição solar intensa, pessoas com mais de 35 anos e com predisposição genética.

A ação tem o objetivo de detectar lesões e feridas bucais para diagnóstico e tratamento precoce, quando necessário. Os profissionais alertam que até mesmo pacientes que não tenham dentes ou usam dentaduras precisam passar por avaliação.

Dia D de vacinação

Além do trabalho envolvendo a saúde bucal, todas as unidades de saúde realizarão também o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Na oportunidade, poderão ser vacinadas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. É importante lembrar que os profissionais também estarão disponíveis para atualização da caderneta de vacina.

“O intuito de realizar esta ação no sábado, em conjunto com o Dia D, é facilitar o acesso aos pacientes que trabalham ou realizam outras atividades. Fica aqui o convite para que todos se mobilizem e venham realizar os exames preventivos, e claro, deixar a caderneta de vacina em dia,” destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.