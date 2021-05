Consultório Municipal do Parque das Nações conta com serviços de ultrassom

Equipamento, doado pelo Rotary Club de Votuporanga, foi instalado na unidade para atender a demanda de exames com foco voltado para gestantes.

O Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana” que atende pacientes do bairro Parque das Nações e demais bairros daquela região, passou a contar também com serviços de ultrassom. O equipamento, doado pelo Rotary Club de Votuporanga, foi instalado na unidade para atender a demanda de exames com foco voltado para gestantes.

Pacientes de todas as unidades de saúde podem usufruir do serviço por meio de agendamento regulado pela UAC (Unidade de Avaliação e Controle) da Secretaria Municipal da Saúde. Até então, o serviço era oferecido apenas no AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Com isso, pacientes que aguardavam pelo exame, agora, podem contar com esse agendamento dentro de uma Unidade Básica de Saúde que fica sob a gestão do Município. “É um avanço no atendimento de saúde visto que agiliza no diagnóstico e tratamento”, afirmou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A doação do equipamento feita pelo Rotary Club de Votuporanga contou com recursos financeiros dos Distritos Rotários 4480, com sede em São José do Rio Preto; 4470 – Noroeste Paulista e Mato Grosso do Sul; Distrito 4851, da Argentina; e Rotary Club de Taichung Tatum, Taipei-Taiwan.