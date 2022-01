Consulta do IPVA 2022 pode ser feita pelo aplicativo Poupatempo Digital

Licenciamento de veículos também pode ser feito pelo app.

Para facilitar a vida de quem possui veículo no Estado de São Paulo, o Poupatempo disponibilizou a consulta ao IPVA 2022 no aplicativo Poupatempo Digital. De maneira rápida e prática, os cidadãos poderão verificar o valor da taxa anual, sem a necessidade de deslocamento. Outra facilidade, disponível no app é o acesso ao Licenciamento digital.

Administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, o IPVA, que pode ser pago a partir desta segunda-feira (10), estendeu os prazos e condições. Este ano será possível pagar o imposto anual em cota única, com desconto de 9%, ou parcelar em cinco vezes, com 5% desconto, com início do pagamento em fevereiro. Para caminhões e caminhões-tratores o pagamento começa em março.

Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para automóveis, caminhonetes, ônibus, microônibus, motos e similares

Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para caminhões e caminhões-tratores

 Mês Janeiro Março Abril Maio Julho Agosto Setembro Parcela Cota Única c/desc. 9% 1ª Parcela c/desc. 5% Cota Única c/desc. 5% 2ª Parcela c/desc. 5% 3ª Parcela c/desc. 5% 4ª Parcela c/desc. 5% 5ª Parcela c/desc. 5% Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 10/01 10/03 20/04 20/05 20/07 22/08 20/09 Final 2 11/01 11/03 Final 3 12/01 14/03 Final 4 13/01 15/03 Final 5 14/01 16/03 Final 6 17/01 17/03 Final 7 18/01 18/03 Final 8 19/01 21/03 Final 9 20/01 22/03 Final 0 21/01 23/03

As novas condições e prazos para pagamento visam reduzir o impacto econômico causado pela pandemia na vida do motorista e garantir que ele mantenha a documentação em dia.

Para consultar os valores no app Poupatempo Digital, basta clicar em Serviços > Veículos > IPVA. O pagamento pode ser feito online, com o número do Renavam, por meio de internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal).

Licenciamento

Outra opção bastante buscada pelos motoristas de São Paulo é o Licenciamento de veículos, por meio do app e também no portal – www.poupatempo.sp.gov.br.

Após o pagamento das taxas, baseado no novo cronograma do Detran.SP, de acordo com o final das placas, com início a partir de julho, o documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’.

Serviços Digitais

Os atendimentos pelos canais eletrônicos do Poupatempo representam hoje 85% do total. Entre os serviços online mais procurados aparecem os serviços relacionados à CNH e veículos como, por exemplo, a pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, consulta de IPVA, entre outros.

Atualmente são quase 190 serviços no portal, no aplicativo Poupatempo Digital e nos totens de autoatendimento. O objetivo do programa é chegar a mais de 240 opções em 2022.

*Informações/Governo de SP