Cônsul-geral da China participa de debate promovido pelo LIDE Noroeste Paulista nesta quinta

Mais de 20 convidados chineses entre autoridades, empresários e representantes de classes também estarão no evento.

Sempre reforçando seu principal objetivo – a geração de negócios – o LIDE Noroeste Paulista, em parceria com o LIDE China, realiza um importante encontro entre filiados e convidados chineses.

O jantar-debate ocorre nesta quinta-feira, 25 de maio, a partir das 19h, e terá a presença da cônsul-geral, Chen Peijie, que falará sobre “A importância da China no desenvolvimento econômico brasileiro e as oportunidades para o Noroeste Paulista”.

O evento terá ainda a participação do vice-cônsul, Li QiCheng, além de integrantes de conselhos de promoção ao comércio internacional e executivos de diversas empresas daquele país, formando uma comitiva de mais de 20 pessoas vindas especialmente para a ocasião.

“Será uma honra poder receber representantes tão expressivos e importantes para fortalecer nossas conexões com a China. Tenho certeza de que vai ser um evento extremamente proveitoso para as empresas da região que compõem o nosso grupo”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista.

São esperados mais de 100 filiados, além dos prefeitos de Rio Preto e Olímpia, que já confirmaram presença.

LIDE Futuro

Ainda este mês, o LIDE Futuro Noroeste Paulista promove dois encontros entre seus integrantes.

Na terça (23), Douglas Donegá falou sobre “Geração de Leads x Processo Comercial”, em mais uma edição do LIDE Futuro By Members. Formado em tecnologia e marketing, com pós-graduação em Gestão Estratégica Empresarial, ele é o cofundador e CEO da D3B Marketing Digital.

Já no dia 31, é a vez da CEO da Braile Biomédica, Patrícia Braile, discutir sobre o tema “Capitalismo Consciente” no LIDE Futuro Networking. Ela é conselheira emérita do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e vice-presidente do Instituto Ética Saúde. Atua também como diretora da ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos), membro do Conselho de Administração da ABRAIDI (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde) e diretora do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

Vale ressaltar que todos os eventos do LIDE são exclusivos para filiados e abertos à imprensa interessada mediante prévio credenciamento.

Serviço

Jantar-Debate com Cônsul Geral e comitiva da China

Data: quinta-feira, 25 de maio

Horário: das 19h00 às 22h30

Local: Félix Petrolli Buffet – Av. Francisco das Chagas Oliveira, 644 – São José do Rio Preto

LIDE Futuro Networking – Patrícia Braile